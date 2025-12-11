'रील' के लिए 'रियल' लाइफ खतरे में! सिलीसेढ झील किनारे मगरमच्छ की पूंछ पकड़ते वायरल हुए युवा
सिलीसेढ झील क्षेत्र में गत दिनों बाइक से खतरनाक स्टंट करने वाले युवाओं पर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी.
Published : December 11, 2025 at 2:51 PM IST
अलवर: सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाने के चक्ककर में युवा खतरों से खेल रहे हैं. वे अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूक रहे. सिलीसेढ़ झील पर कुछ युवाओं का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे किनारे पर धूप सेकते मगरमच्छों की पूंछ पकड़ कर रहे हैं. झील का किनारे वाला क्षेत्र दलदली है और थोड़ी-सी भी चूक होने पर मगरमच्छ उन्हें दबोचकर झील में खींच ले जा सकते हैं.
वन्यजीव प्रेमी लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि सिलीसेढ़ के मगरमच्छ पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और रीच बढ़ाने के प्रयास में युवा सिलीसेढ़ झील पर खतरा मोल लेने से भी बाज नहीं आ रहे. वे रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं.
पिछले दिनों सिलीसेढ़ झील के पास कुछ युवाओं का बाइक पर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था. उस दौरान कुछ युवा झील क्षेत्र में बाइक से खतरनाक स्टंट कर अपनी जान को जोखिम में डालते दिखाई दिए. इस खतरनाक बाइक स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद अलवर पुलिस की ओर से ऐसे युवाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी.
मगरमच्छों से छेड़छाड़ जोखिम भरी: खंडेलवाल का कहना था कि इन दिनों भी सिलीसेढ़ झील पर युवाओं का जान जोखिम में डालने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो में कुछ युवाओं की टोली सिलीसेढ़ झील किनारे धूप सेक रहे मगरमच्छों की पूंछ पकड़ते हुए फोटो व वीडियो लेते दिखाई दे रहे हैं. मगरमच्छों की पूंछ पकड़ना युवाओं के लिए जोखिम भरा हो सकता है. मौका पाते ही वे किसी भी व्यक्ति को खींचकर पानी में ले जा सकते हैं.