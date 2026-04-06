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अमरोहा में दूल्हे को दोस्तों ने जमकर पीटा, पुलिस सुरक्षा में निकाह, जानिए किस बात को लेकर हुआ विवाद

अमरोहा : डीजे पर मनपसंद गाना नहीं बजाने से नाराज दूल्हे के दोस्तों ने दूल्हे को ही जमकर पीट दिया. हमले से डरा और गुस्साया दूल्हा बारात लेकर सीधे पुलिस कार्यालय पहुंच गया. एसपी और एएसपी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी.

पुलिस सुरक्षा में हुआ निकाह : दूल्हे ने आरोपी दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की एक टीम तैनात की गई, जिसकी निगरानी में बारात को गंतव्य तक पहुंचाया गया. पुलिस की सुरक्षा में निकाह हुआ.

बारात चढ़त के दौरान हुआ विवाद : घटना अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव मानकजुड़ी की है. जानकारी के अनुसार, मानकजुड़ी के रहने वाले अरमान की बारात अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव कांकर सराय जा रही थी. शादी से पहले बारात चढ़त के दौरान डीजे पर मनपसंद गाना न बजाने को लेकर दूल्हे और उसके दोस्तों के बीच विवाद हो गया.