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यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अमरोहा में खेला, BJP विधायक के भाई ने अचानक छोड़ी पार्टी, इस दल का थामा दामन

अमरोहा: प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके लिए अभी से कई नेताओं ने जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है. जिले के एक बीजेपी विधायक के भाई ने अचानक कमल का साथ छोड़ दिया है. वह साइकिल पर सवार हो गए हैं. तेजी से घटे इस घटनाक्रम ने जिले के सियासी पारे को काफी तेज कर दिया है. बीजेपी के लिए जिले में यह एक बड़े झटके से कम नहीं है. इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.



जानकारी के मुताबिक गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख और पूर्व भाजपा नेता राजेंद्र खड्गबंशी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है. उन्हें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है. सपा में शामिल होने के बाद राजेंद्र खड्गबंशी गजरौला पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता की. इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की.



कौन हैं राजेंद्र खड्गबंशी: राजेंद्र खड्गबंशी मौजूदा हसनपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक महेंद्र खड्गबंशी के छोटे भाई हैं. खड्गबंशी ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट किसे मिलेगा, यह पार्टी नेतृत्व का फैसला होगा. उन्होंने जोर दिया कि वह एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करेंगे. उन्होंने सपा की 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नीति की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें इस विचारधारा के साथ काम करना बेहतर लग रहा है.





उन्होंने सपा को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बताया जो जनहित की राजनीति कर रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और पीडीए गठबंधन की ओर से राजेंद्र खड्गवंशी को हसनपुर सीट से उम्मीदवार बनाया जाता है, तो भाजपा के लिए मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है. मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हसनपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय हो सकता है, जिसमें कोई नया चेहरा जीत हासिल कर सकता है.



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