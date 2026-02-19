ETV Bharat / state

अमेठी में गन प्वाइंट पर लूट, जनसेवा केंद्र संचालक की सूचना पर पुलिस कर रही गहन जांच

जनसेवा केंद्र संचालक से गन प्वाइंट पर कथित लूट की सूचना ने पुलिस को जांच में उलझा दिया है. ( ETV Bharat )

अमेठी: अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में जनसेवा केंद्र संचालक से गन प्वाइंट पर कथित लूट की सूचना ने पुलिस को जांच में उलझा दिया है. शुरुआती जांच में घटना संदिग्ध नजर आने के बाद पुलिस अब लूट की घटना को पुराने मुकदमे की रंजिश से जोड़कर जांच कर रही है. सोशल मीडिया पर लूट की खबर वायरल होने के बीच पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी है. पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवण टी ने बुधवार को बताया कि कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जन सेवा केन्द्र संचालक के साथ लूट की खबर प्रसारित की जा रही है. उन्होंने आगे बताया कि मंगलवार को यूपी-112 के माध्यम से मान सिंह यादव पुत्र राम नरेश यादव निवासी पूरे देवी तिवारी मजरे नीमपुर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी द्वारा सूचना दी गई कि जब वह अपना जनसेवा केन्द्र बन्द करके घर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनके घर से करीब 700 मीटर पहले तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बाइक खड़ी करके उन्हें रोक लिया गया. सिर पर तमंचा लगा कर बैग छीन लिया गया.