अमेठी में गन प्वाइंट पर लूट, जनसेवा केंद्र संचालक की सूचना पर पुलिस कर रही गहन जांच

शुरुआती जांच में घटना संदिग्ध नजर आने के बाद पुलिस अब लूट की घटना को पुराने मुकदमे की रंजिश से जोड़कर जांच कर रही है.

CASE OF ROBBERY
जनसेवा केंद्र संचालक से गन प्वाइंट पर कथित लूट की सूचना ने पुलिस को जांच में उलझा दिया है. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 9:19 AM IST

2 Min Read
अमेठी: अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में जनसेवा केंद्र संचालक से गन प्वाइंट पर कथित लूट की सूचना ने पुलिस को जांच में उलझा दिया है. शुरुआती जांच में घटना संदिग्ध नजर आने के बाद पुलिस अब लूट की घटना को पुराने मुकदमे की रंजिश से जोड़कर जांच कर रही है. सोशल मीडिया पर लूट की खबर वायरल होने के बीच पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी है.

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवण टी ने बुधवार को बताया कि कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जन सेवा केन्द्र संचालक के साथ लूट की खबर प्रसारित की जा रही है.

उन्होंने आगे बताया कि मंगलवार को यूपी-112 के माध्यम से मान सिंह यादव पुत्र राम नरेश यादव निवासी पूरे देवी तिवारी मजरे नीमपुर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी द्वारा सूचना दी गई कि जब वह अपना जनसेवा केन्द्र बन्द करके घर जा रहे थे.

इसी दौरान रास्ते में उनके घर से करीब 700 मीटर पहले तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बाइक खड़ी करके उन्हें रोक लिया गया. सिर पर तमंचा लगा कर बैग छीन लिया गया.

सूचना पर थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. प्रकरण की जांच की गई तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आये.

उन्होंने बताया कि मान सिंह यादव के भाई राम सिंह द्वारा वर्ष 2025 में विपक्षी बबलू यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी उपरोक्त के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था. उक्त मुकदमे में विपक्षी बबलू यादव की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में पड़ी है. जिसमें वादी परिवार को नोटिस तामील कराया गया था.

इसमें वादी द्वारा दिनांक 22 जनवरी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी पर आपत्ति लगायी गयी है. मान सिंह यादव से पूछने पर उन्होंने मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त के भाई मुन्ना यादव और उन्हीं के पट्टीदार दिलीप पुत्र शीतला प्रसाद व पंकज पुत्र राम किशोर निवासी उपरोक्त का नाम बताया है.

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवण टी ने बताया कि उपरोक्त पंकज का इण्टरमीडिएट हिन्दी का पेपर था. जिसे देखते हुये आवेदक मान सिंह उपरोक्त द्वारा मात्र पेशबंदी में अपने विपक्षी बबलू यादव के परिजनों व पड़ोसियों को उक्त घटना में नामित करते हुए आरोप लगाये गये हैं. पूछताछ व आसपास के लोगों से जानकारी करने पर इस प्रकार की कोई घटना की सत्यता नहीं प्रमाणित हो रही है. पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है.

