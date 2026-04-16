ETV Bharat / state

अमेठी में प्रेमी ने की थी प्रेमिका की हत्या, मोबाइल पर व्यस्त रहने से था नाराज, दोस्त के साथ वारदात को दिया था अंजाम

अमेठी : पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत 24 घंटे में युवती की हत्या का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हथियार भी बरामद किया है.

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया, गौरीगंज थाना क्षेत्र के चतुरीपुर मऊ निवासी ओमप्रकाश द्विवेदी पुत्र अवधेश कुमार ने थाना गौरीगंज पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी बहन अमिता देवी (24) की गांव के एक व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गयी है. पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी. मुकदमे में गांव के सनोज पुत्र रामकिशोर को परिजनों ने नामजद किया था.

गुरुवार को नामजद आरोपी सनोज (20) पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम चतुरीपुर मजरे मऊ थाना गौरीगंज जनपद अमेठी और दुर्गेश्वरी गुप्ता पुत्र राममिलन गुप्ता निवासी ग्राम चतुरीपुर मजरे मऊ को ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी सनोज ने बताया कि वह और अमिता एक ही स्कूल में पढ़ते थे. दोनों एक-दूसरे से परिचित थे व बातचीत करते थे.

पिछले कुछ समय से वह काम करने हेतु फरीदाबाद चला गया था, लेकिन अमिता के संपर्क में था. अमिता का फोन अक्सर व्यस्त रहता था. फोन व्यस्त होने का कारण पूछा तो अमिता बात को टाल गई. इसी बात से नाराज होकर सनोज 11 अप्रैल को फरीदाबाद से वापस गांव आया. अपने मित्र दुर्गेश्वरी गुप्ता के साथ मिलकर अमिता की हत्या करने की योजना बनाई.