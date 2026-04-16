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अमेठी में प्रेमी ने की थी प्रेमिका की हत्या, मोबाइल पर व्यस्त रहने से था नाराज, दोस्त के साथ वारदात को दिया था अंजाम

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिऱफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपियों ने गुनाह कबूल किया है.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Amethi Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 10:56 PM IST

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अमेठी : पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत 24 घंटे में युवती की हत्या का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हथियार भी बरामद किया है.

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया, गौरीगंज थाना क्षेत्र के चतुरीपुर मऊ निवासी ओमप्रकाश द्विवेदी पुत्र अवधेश कुमार ने थाना गौरीगंज पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी बहन अमिता देवी (24) की गांव के एक व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गयी है. पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी. मुकदमे में गांव के सनोज पुत्र रामकिशोर को परिजनों ने नामजद किया था.

गुरुवार को नामजद आरोपी सनोज (20) पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम चतुरीपुर मजरे मऊ थाना गौरीगंज जनपद अमेठी और दुर्गेश्वरी गुप्ता पुत्र राममिलन गुप्ता निवासी ग्राम चतुरीपुर मजरे मऊ को ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी सनोज ने बताया कि वह और अमिता एक ही स्कूल में पढ़ते थे. दोनों एक-दूसरे से परिचित थे व बातचीत करते थे.

पिछले कुछ समय से वह काम करने हेतु फरीदाबाद चला गया था, लेकिन अमिता के संपर्क में था. अमिता का फोन अक्सर व्यस्त रहता था. फोन व्यस्त होने का कारण पूछा तो अमिता बात को टाल गई. इसी बात से नाराज होकर सनोज 11 अप्रैल को फरीदाबाद से वापस गांव आया. अपने मित्र दुर्गेश्वरी गुप्ता के साथ मिलकर अमिता की हत्या करने की योजना बनाई.

14 अप्रैल की रात अभियुक्त सनोज ने अमिता को फोन करके गांव के बाहर नहर के किनारे बांस कोठी के पास बुलाया. वहीं पर दुर्गेश्वरी गुप्ता भी मौजूद था. इसी बीच सनोज व अमिता देवी में पुरानी बातों को लेकर बहस होने लगी. अमिता चिल्लाने लगी तो सनोज ने मुंह दबा दिया. दुर्गेश्वरी ने पैर पकड़ लिये. इसके बाद सनोज ने अमिता की गला रेतकर हत्या कर दी.

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया, अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल फोन व नहर पटरी के पास झाड़ियों से आलाकत्ल एक चाकू बरामद किया गया. बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

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