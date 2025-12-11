11 माह, 70 कार्रवाइयां: अलवर में कालिका यूनिट ने मनचलों की कसी कमर
अलवर में महिलाओं की सुरक्षा की ढाल बन रही कालिका यूनिट. 'राजकोप' ऐप के माध्यम से भी महिलाओं को सहायता दिलाई जा रही है.
December 11, 2025
अलवर: शहर में महिला अपराध पर रोक लगाने व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में महिलाओं व किशोरियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनवरी 2025 से शुरू की गई 'कालिका यूनिट' मनचलों पर नकेल कसने में कारगर रही है. कालिका यूनिट में तैनात महिला पुलिसकर्मियों की निरंतर पेट्रोलिंग से शहर की महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है. अब देर रात तक महिलाएं अपने कामकाज के लिए शहर में बेखौफ घूमती दिखाई पड़ती हैं. इतना ही नहीं, शहर में महिलाओं के साथ पूर्व में हुई कुछ घटनाओं में कालिका यूनिट की कार्रवाई सहायक साबित हुई है. इनमें कई मामलों में कालिका यूनिट की ओर से पीड़ितों को परिजनों से मिलवाने एवं कई आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की कार्रवाई शामिल है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि वर्तमान में महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपना भविष्य संवारने में जुटी हैं. उन्होंने बताया कि महिलाएं जब घर से बाहर अपने कार्य के लिए निकलती हैं, तब उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसमें कई बार रात में अंधेरे में अकेले निकलने पर असामाजिक तत्वों की ओर से महिलाओं व किशोरियों के साथ छेड़छाड़ सहित कई अपराध की आशंका रहती है. इससे कई बार महिलाओं का हौसला भी डगमगाने लगता है. शहर की महिलाओं, बालिकाओं व किशोरियों को इस विपरीत समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए जनवरी 2025 से शहर में स्पेशल कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत की गई.
10 कालिका यूनिट से हुई शुरुआत: एएसपी (ग्रामीण) डॉ. रघुवंशी ने बताया कि योजना की शुरुआत 10 कालिका यूनिट से की गई है. इसके अंतर्गत 20 महिला पुलिसकर्मी शहर के विभिन्न भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाकर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर रोक लगाने का कार्य कर रही हैं. उन्होंने बताया कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट मुख्यतः महिला कॉलेज, मुख्य बाजार, शहर में स्थित मुख्य पर्यटन केंद्र, बड़े मंदिर, जिला अस्पताल, शहर के पार्क, बस स्टैंड, मिनी सचिवालय सहित विभिन्न भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग करती है.
11 माह में 70 से ज्यादा कार्रवाई: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कालिका यूनिट ने जनवरी से नवंबर माह के अंत तक 70 से अधिक कार्रवाइयों को अंजाम दिया है. साथ ही कालिका पेट्रोलिंग यूनिट गुमशुदा के मामले में भी सहयोग करती है. उन्होंने बताया कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्वाइंटों पर गश्त करती है और कई मामलों में उनकी सहायता भी ली जाती है. 11 माह में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने 10 हजार से ज्यादा संदिग्ध महिलाओं व पुरुषों को चेक किया है.
अब तक 3500 से ज्यादा राजकोप ऐप डाउनलोड: रघुवंशी ने बताया कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए महिलाओं के फोन में ज्यादा से ज्यादा 'राजकोप' ऐप डाउनलोड भी करवाए जाते हैं. उन्होंने बताया कि नवंबर माह के अंत तक शहर में 3567 मोबाइल फोन में इस ऐप को डाउनलोड करवाया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी महिला अपने साथ होने वाली किसी भी परेशानी पर 'नीड हेल्प' के ऑप्शन पर जाकर कालिका यूनिट को सहायता के लिए बुला सकती है.
कई मामलों में निभाई भूमिका: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने बताया कि इस यूनिट ने कई मामलों में अहम भूमिका निभाई है. इसमें गत जुलाई में शहर के मनुमार्ग में लावारिस घूमती मिली उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग को कालिका यूनिट ने शहर कोतवाली भिजवाया और वहां से उसे उत्तर प्रदेश गृह राज्य में भिजवा दिया. इसी तरह कोतवाली थाना क्षेत्र से एक बालिका को परिजनों को सुपुर्द किया. वहीं, अगस्त 2025 में एक लड़की को भगाकर ले जा रहे दो लड़कों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर उन्हें पुलिस थाने को सुपुर्द कराया. सितंबर माह में एक महिला के पर्स चोरी के मामले का खुलासा कर पर्स को महिला को सुपुर्द किया. इसके अलावा पांच वर्ष से बिछुड़े एक बालक को परिजनों से मिलवाया. इसी तरह अक्टूबर माह में कालिका यूनिट ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम दे रही दो महिलाओं को कोतवाली थाने को सुपुर्द किया. वहीं रिक्शाचालक से छीना-झपटी कर रही दो महिलाओं को समझाइश की एवं एक लावारिस बालक को अरावली विहार थाने को सुपुर्द किया.
महिलाओं का बढ़ रहा आत्मविश्वास: मालवीय नगर निवासी कृष्णा देवी ने बताया कि कालिका यूनिट की पेट्रोलिंग से महिला पुलिसकर्मियों की शहर में मॉनिटरिंग बढ़ी है. अब कालिका यूनिट की महिला पुलिसकर्मी शहर के प्रमुख स्थलों व चौराहों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों व बालिका शिक्षा केंद्रों के पास गश्त करती दिखाई पड़ती है. इससे महिलाओं व किशोरियों में आत्मविश्वास बढ़ा है. वहीं महिलाओं के साथ होने वाले अपराध की घटनाओं में कमी आई है.