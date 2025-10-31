ETV Bharat / state

अलवर: अवैध पेट्रोलियम तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 गिरफ्तार, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते थे

अलवर के गूजरीवास में पुलिस और रसद विभाग की टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया. 18,500 लीटर अवैध पेट्रोलियम जब्त.

पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया
पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 7:58 PM IST

अलवर: खैरथल-तिजारा जिला पुलिस और रसद विभाग की संयुक्त टीम ने कोटकासिम क्षेत्र के ग्राम गूजरीवास में अवैध पेट्रोलियम तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. टीम ने 3 पिकअप गाड़ियों से 36 ड्रमों में भरा पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया और मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई सीओ किशनगढ़ बास राजेंद्र सिंह और थाना प्रभारी कोटकासिम नंदलाल के नेतृत्व में की गई.

पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि ग्राम गूजरीवास में बड़े स्तर पर पेट्रोल-डीजल का अवैध संग्रहण और बिक्री हो रही है. सूचना पर पुलिस व रसद विभाग की टीम ने बाड़े में दबिश दी. वहां से तीन पिकअप गाड़ियां बरामद हुईं, जिनमें 36 ड्रम पेट्रोलियम पदार्थ भरे हुए थे. इसके अलावा 11 ड्रम अतिरिक्त रखे हुए मिले. मौके से एक पंप सेट, तीन कीप, दो पाइप और चार खाली ड्रम भी बरामद किए गए. आरोपी इथेनॉल केमिकल व पेट्रोल को मिलाकर किसी तरह का तेल बनाते थे.

सभी जब्त वाहन किए: एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नूर सिंह पुत्र रामकरण गुर्जर (निवासी गूजरीवास), कृष्ण कुमार पुत्र रामस्वरूप गुर्जर (निवासी ऊंदनवास, थाना सौतानाला, बहरोड़) और जयवीर पुत्र मुखराम गुर्जर (निवासी आलमपुर, थाना कोटकासिम) के रूप में हुई. आरोपियों से अवैध पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई वैध अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके. रसद विभाग की टीम ने मौके पर सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है. सभी जब्त वाहन और पेट्रोलियम पदार्थ सीज कर दिए गए हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

थानाधिकारी कोटकासिम नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि इस कार्रवाई में करीब 18 हजार 500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया गया. आरोपी इथेनॉल केमिकल व पेट्रोल को मिलाकर किसी तरह का तेल बनाते थे और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते थे. इस प्रकरण में अनुसंधान जारी है.

अलवर में पेट्रोलियम तस्करी
ETHANOL IN PETROL
अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त
