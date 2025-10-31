ETV Bharat / state

अलवर: अवैध पेट्रोलियम तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 गिरफ्तार, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते थे

पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: खैरथल-तिजारा जिला पुलिस और रसद विभाग की संयुक्त टीम ने कोटकासिम क्षेत्र के ग्राम गूजरीवास में अवैध पेट्रोलियम तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. टीम ने 3 पिकअप गाड़ियों से 36 ड्रमों में भरा पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया और मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई सीओ किशनगढ़ बास राजेंद्र सिंह और थाना प्रभारी कोटकासिम नंदलाल के नेतृत्व में की गई. पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि ग्राम गूजरीवास में बड़े स्तर पर पेट्रोल-डीजल का अवैध संग्रहण और बिक्री हो रही है. सूचना पर पुलिस व रसद विभाग की टीम ने बाड़े में दबिश दी. वहां से तीन पिकअप गाड़ियां बरामद हुईं, जिनमें 36 ड्रम पेट्रोलियम पदार्थ भरे हुए थे. इसके अलावा 11 ड्रम अतिरिक्त रखे हुए मिले. मौके से एक पंप सेट, तीन कीप, दो पाइप और चार खाली ड्रम भी बरामद किए गए. आरोपी इथेनॉल केमिकल व पेट्रोल को मिलाकर किसी तरह का तेल बनाते थे. इसे भी पढ़ें- चित्तौड़गढ़ में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, ढाबे से 1500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त