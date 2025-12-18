ETV Bharat / state

शटर काटकर दुकान में घुसे बदमाश, 15 लाख रुपए के आभूषण लेकर फरार

बदमाश करीब 70 ग्राम सोना व 4 किलो से ज्यादा चांदी लेकर फरार हो गए.

MISCREANTS BROKE IN JEWELERS SHOP, GOLD AND SILVER WORTH RS 15 LAKH
दुकान में बिखरा पड़ा सामान. (ETV Bharat alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 11:25 AM IST

2 Min Read
अलवरः शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत 60 फीट रोड पर बुधवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया. बदमाश दुकान की शटर काटकर अंदर घुसे और करीब 70 ग्राम सोना व 4 किलो से ज्यादा चांदी लेकर फरार हो गए. सुबह घटना की सूचना लगने पर पीड़ित ने थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया.

पीड़ित ज्वेलर्स बंटी ने बताया कि उनकी कृतिका ज्वेलर्स नाम से 60 फीट रोड पर दुकान है. गुरुवार सुबह उनके पड़ोसी ने उन्हें फोन कर दुकान के शटर टूटे हुए मिलने की सूचना दी. इस पर वह तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने रात के समय पहले शटर को काटा, इसके बाद दुकान में रखे सोने व चांदी के सामान को पार कर लिया. जिनकी कीमत 15 लाख रुपए से ज्यादा की है.

पढ़ेंः अजमेर में 'सोने की खान' से 55 लाख की चोरी, शातिर चोरों ने इलाके की बिजली काटकर की वारदात

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवीः पीड़ित ने बताया दुकान पर आकर उन्होंने थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी की. एनईबी थानाधिकारी दिनेश चंद मीणा ने बताया कि चोरी की घटना की सूचना पर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे अज्ञात बदमाशों की पहचान की जा सके. पीड़ित की ओर से दी गई शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है.

इससे पहले शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित राधा ज्वेलर्स की दुकान पर भी अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद व्यापारियों ने रोष व्याप्त करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और पुलिस अधीक्षक से सख्त कार्रवाई की मांग की. इस पर कार्रवाई करते हुए अलवर पुलिस ने घटना में लिप्त बदमाशों को गिरफ्तार किया. एक बार फिर हुई ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की घटना से व्यापारियों में रोष व्याप्त हो रहा है.

