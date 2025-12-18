ETV Bharat / state

शटर काटकर दुकान में घुसे बदमाश, 15 लाख रुपए के आभूषण लेकर फरार

दुकान में बिखरा पड़ा सामान. ( ETV Bharat alwar )

अलवरः शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत 60 फीट रोड पर बुधवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया. बदमाश दुकान की शटर काटकर अंदर घुसे और करीब 70 ग्राम सोना व 4 किलो से ज्यादा चांदी लेकर फरार हो गए. सुबह घटना की सूचना लगने पर पीड़ित ने थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया. पीड़ित ज्वेलर्स बंटी ने बताया कि उनकी कृतिका ज्वेलर्स नाम से 60 फीट रोड पर दुकान है. गुरुवार सुबह उनके पड़ोसी ने उन्हें फोन कर दुकान के शटर टूटे हुए मिलने की सूचना दी. इस पर वह तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने रात के समय पहले शटर को काटा, इसके बाद दुकान में रखे सोने व चांदी के सामान को पार कर लिया. जिनकी कीमत 15 लाख रुपए से ज्यादा की है. पढ़ेंः अजमेर में 'सोने की खान' से 55 लाख की चोरी, शातिर चोरों ने इलाके की बिजली काटकर की वारदात