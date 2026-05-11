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डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, फिर भी लोग लाखों गंवा रहे- आईजी राहुल प्रकाश

अलवर में आईजी राहुल प्रकाश ने डिजिटल अरेस्ट को अफवाह बताया और लोगों के डर का फायदा उठा रहे साइबर अपराधियों पर चेतावनी दी.

आईजी राहुल प्रकाश
पुलिस कर्मियों से बात करते आईजी राहुल प्रकाश (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 3:33 PM IST

3 Min Read
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अलवर: जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई स्कैम नहीं होता है, फिर भी लोग अपराधियों के डरावने कॉल्स से घबराकर बड़ी रकम गंवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे कॉल आने पर लोगों को तुरंत परिवार, मित्रों और पुलिस से संपर्क करना चाहिए, ताकि साइबर अपराधियों पर समय रहते शिकंजा कसा जा सके. आईजी ने कहा कि यदि साइबर क्राइम में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है. पहले भी दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है.

साइबर क्राइम पर कार्रवाई: आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि अलवर में साइबर क्राइम के खिलाफ लगातार अच्छी कार्रवाई हो रही है. हाल ही में म्यूल हंटर अभियान में भी अच्छे परिणाम मिले हैं. पुलिस की सीधी संलिप्तता नहीं पाई गई है, लेकिन शिकायत मिलने पर जांच कर सख्त एक्शन लिया जाता है. उन्होंने कहा कि गोविंदगढ़ थाने पर पथराव की घटना को गंभीरता से लिया गया है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आईजी प्रमोशन टेस्ट कराने अलवर आए थे.

जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश (ETV Bharat Alwar)

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लेन ड्राइव सिस्टम की सफलता: उन्होंने बताया कि जयपुर रेंज में लेन ड्राइव सिस्टम की 90% पालना हो रही है, जिससे दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है. पिछले 8 महीनों में 55 एक्सीडेंट, 40 मौतें और 109 घायल कम हुए. नेशनल एक्सप्रेसवे पर पालना कम होने के कारण तेज रफ्तार और कम पुलिसिंग को बताया गया, अब एनएचएआई के आईटीएमएस कैमरों में लेन ड्राइव विकल्प जोड़ दिया गया है, जिससे ऑनलाइन चालान किए जाएंगे. साइड में गाड़ी खड़ी करने वालों पर भी प्रतिदिन चालान हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि अलवर और दौसा में हाइवे मोबाइल यूनिट लगाई जाएगी और एक्सप्रेसवे रेस्ट एरिया में पुलिस चौकियां खोली जाएंगी.

ब्लैक स्पॉट के लिए गूगल के साथ कर रहे काम: रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि पुलिस की ओर से अब सड़कों पर बने ब्लैक स्पॉट पर कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर गूगल के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आगामी एक-डेढ़ महीने में गूगल ब्लैक स्पॉट को ऑनबोर्ड कर देगा, जिससे वाहन चालक को समय रहते ब्लैक स्पॉट की जानकारी मिल सकेगी. उन्होंंने बताया कि पुलिस की इस पहल से वाहनों की दुर्घटनाओं में कमी आएगी.

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