फर्जी पुलिस अधिकारी बन बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, 7 दिन में की 1.25 करोड़ की ठगी

साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अलवर. ( ETV Bharat alwar )

अलवरः शहर के स्कीम नंबर एक से डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया है. साइबर ठगों ने पुलिस अधिकारी बन एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट करके करीब सवा करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है. साइबर ठग 7 दिन तक महिला को परेशान कर अलग अलग राशि डलवाते रहे. पीड़िता के अनुसार साइबर ठग ने मनी लांड्रिंग केस में उसका नाम होने की बात कहकर पीड़िता को अपने जाल में फंसाया. साइबर ठगों की ओर से लगातार राशि मांगने पर महिला को शक हुआ. इसके बाद पीड़िता ने साइबर थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई. इस पर पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए होल्ड करवाए. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया की शहर के स्कीम नंबर एक स्थित निवासी रीटा (76) ने साइबर थाने में प्रकरण दर्ज कराया. इसमें बताया कि 15 से 21 दिसंबर तक उनके पास एक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी बनकर फोन किया और मनी लांड्रिंग के केस में नाम होने की बात कहकर अलग-अलग समय पर करीब एक करोड़ 25 लाख 5 हजार रुपए आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर करवाए. उन्होंने बताया कि पीड़िता की ओर से साइबर थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है. इस पर अनुसंधान कर फिलहाल 50 लाख रुपए की राशि होल्ड करवाई गई है, साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है. पढ़ेंः जयपुर पुलिस ने साइबर ठगी की रकम को क्रिप्टो में बदलने वाला गिरोह पकड़ा, तीन शातिर गिरफ्तार