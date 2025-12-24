फर्जी पुलिस अधिकारी बन बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, 7 दिन में की 1.25 करोड़ की ठगी
साइबर ठग ने मनी लांड्रिंग केस में नाम होने की बात कहकर पीड़िता को अपने जाल में फंसाया.
Published : December 24, 2025 at 11:54 AM IST
अलवरः शहर के स्कीम नंबर एक से डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया है. साइबर ठगों ने पुलिस अधिकारी बन एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट करके करीब सवा करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है. साइबर ठग 7 दिन तक महिला को परेशान कर अलग अलग राशि डलवाते रहे. पीड़िता के अनुसार साइबर ठग ने मनी लांड्रिंग केस में उसका नाम होने की बात कहकर पीड़िता को अपने जाल में फंसाया.
साइबर ठगों की ओर से लगातार राशि मांगने पर महिला को शक हुआ. इसके बाद पीड़िता ने साइबर थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई. इस पर पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए होल्ड करवाए. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया की शहर के स्कीम नंबर एक स्थित निवासी रीटा (76) ने साइबर थाने में प्रकरण दर्ज कराया. इसमें बताया कि 15 से 21 दिसंबर तक उनके पास एक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी बनकर फोन किया और मनी लांड्रिंग के केस में नाम होने की बात कहकर अलग-अलग समय पर करीब एक करोड़ 25 लाख 5 हजार रुपए आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर करवाए. उन्होंने बताया कि पीड़िता की ओर से साइबर थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है. इस पर अनुसंधान कर फिलहाल 50 लाख रुपए की राशि होल्ड करवाई गई है, साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है.
केस से नाम हटाने के लिए मांगे पैसेः पीड़ित ने शिकायत में बताया कि साइबर ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर उन्हें मनी लांड्रिंग केस से पीड़िता का नाम हटाने की कहकर सात दिन में कई बार कॉल किया. साथ ही अलग-अलग दिनों में अलग-अलग राशियों के माध्यम से करीब सवा करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए. ठगों ने पीड़िता को फर्जी अरेस्ट वारंट भी महिला के नाम के भेजे, जिससे पीड़िता डर गई और राशि ट्रांसफर कर दी. साइबर ठगों ने इस दौरान अपने अलग अलग लोगों से वीडियो कॉल के जरिए बात करवाकर डराया ओर धमकाया. एएसपी कांबले ने बताया कि पुलिस की अनुसंधान के दौरान पता लगा कि साइबर ठगों ने भुवनेश्वर के खाते में पीड़िता से पैसा डलवाया. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.
अकेली रहती है पीड़िताः पीड़िता की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया कि वह अलवर शहर के स्कीम 1 स्थित मकान में अकेली रहती है, उनकी दो बेटी है. जिनकी शादी होने के बाद दोनों दिल्ली रहती हैं. साइबर ठगों ने उन्हें इस प्रकरण में इतना डराया कि वह इन दिनों में अपनी बेटियों से भी बात नहीं कर पाई. जब उन्हें साइबर ठगों पर शक हुआ, तो उन्होंने डिजिटल अरेस्ट के चंगुल से निकल अपनी बेटियों को बात बताई और प्रकरण दर्ज करवाया.