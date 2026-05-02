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अलवर में तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, स्कूली छात्रा की मौत

अलवरः शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के स्कीम नंबर 10 के पास शनिवार को हुए एक सड़क हादसे में 13 वर्षीय स्कूली छात्र की मौत हो गई. घटना उस दौरान हुई जब छात्रा स्कूल से अपनी बहन के साथ ई रिक्शा में बैठकर घर जा रही थी. इस दौरान तेज रफ्तार कार ने घुमाव पर ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा पलट गया. हादसे में छात्रा ई-रिक्शा के नीचे दब गई ,जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. वहीं, स्थानीय लोगों ने छात्रा को अलवर के जिला अस्पताल में पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शहर कोतवाल रमेश सैनी ने बताया कि घटना के संबंध में सूचना मिलने पर थाने से पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. उन्होंने बताया कि मौके से सीसीटीवी फुटेज देखकर चालक की पहचान की जा रही है. उन्होंने बताया कि परिजनों से रिपोर्ट मिलने के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, परिजन मनन ने बताया कि घटना के दौरान दोनों बहन छवि व चेष्टा स्कीम नंबर एक स्थित स्कूल से स्कीम नंबर 10 अपने घर ई रिक्शा में बैठकर आ रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी. इस टक्कर से ई-रिक्शा का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया.

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