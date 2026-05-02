अलवर में तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, स्कूली छात्रा की मौत
घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : May 2, 2026 at 5:23 PM IST
अलवरः शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के स्कीम नंबर 10 के पास शनिवार को हुए एक सड़क हादसे में 13 वर्षीय स्कूली छात्र की मौत हो गई. घटना उस दौरान हुई जब छात्रा स्कूल से अपनी बहन के साथ ई रिक्शा में बैठकर घर जा रही थी. इस दौरान तेज रफ्तार कार ने घुमाव पर ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा पलट गया. हादसे में छात्रा ई-रिक्शा के नीचे दब गई ,जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. वहीं, स्थानीय लोगों ने छात्रा को अलवर के जिला अस्पताल में पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
शहर कोतवाल रमेश सैनी ने बताया कि घटना के संबंध में सूचना मिलने पर थाने से पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. उन्होंने बताया कि मौके से सीसीटीवी फुटेज देखकर चालक की पहचान की जा रही है. उन्होंने बताया कि परिजनों से रिपोर्ट मिलने के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, परिजन मनन ने बताया कि घटना के दौरान दोनों बहन छवि व चेष्टा स्कीम नंबर एक स्थित स्कूल से स्कीम नंबर 10 अपने घर ई रिक्शा में बैठकर आ रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी. इस टक्कर से ई-रिक्शा का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया.
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रिक्शा के नीचे दबी छात्राः मनन ने बताया कि रिक्शा पलटने के बाद उसमें बैठी हुई छवि नीचे गिर गई, जिसके बाद ई रिक्शा उसके ऊपर आ गया. इस घटना से छवि के सिर में गंभीर चोट लगी. स्थानीय लोगों की मदद से अलवर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने छवि (13) को मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि छवि 7 वीं क्लास में पढ़ती थी.
अस्पताल में लगी भीड़ः शहर के स्कीम नंबर 10 के मोड़ पर हुए हादसे में एक स्कूली छात्रा की मौत होने की सूचना मिलने पर मृतका छात्रा के परिजन व स्कूल के टीचर्स अलवर जिला अस्पताल पहुंचे. बड़ी संख्या में लोगों के जिला अस्पताल पहुंचने पर भारी भीड़ जमा हो गई. वहीं पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सुपुर्द करेगी.