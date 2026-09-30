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खेलते समय भैंस के लिए तैयार गर्म चारे में गिरने से डेढ़ साल की मासूम 80 प्रतिशत झुलसी, जयपुर रैफर

बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे लेकर अस्पताल गए.

GIRL SCALDED IN ALWAR, HOT FEED PREPARED FOR A BUFFALO
अलवर जिला अस्पताल. (ETV Bharat alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 11:55 AM IST

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अलवरः खैरथल-तिजारा जिले के मजरा पीपली गांव में मंगलवार देर शाम को घर में भैंस के पास खेल रही डेढ़ साल की एक बच्ची अचानक गर्म चाट (भैंस के लिए तैयार दलिया रूपी खाना) में गिर गई. इस घटना में बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई. परिजन बच्ची को लेकर तिजारा व अलवर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया.

घटना में गंभीर रूप से झुलसी बच्ची सनाया की दादी तायरा ने बताया कि मंगलवार शाम को बच्ची अपने घर में खेल रही थी. खेलते खेलते वह भैंस के पास आ गई और असंतुलित होकर पास में रखे गर्म चाट (भैंस के लिए तैयार दलिया रूपी खाना) में जा गिरी. परिजनों ने बताया इस घटना के बाद सनाया की चीख पुकार मच गई. बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्ची को बाहर निकालकर पहले गांव में इंजेक्शन लगवाए, इसके बाद तिजारा अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां से प्राथमिक उपचार के बाद देर रात चिकित्सकों ने उन्हें अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. यहां चिकित्सकों ने जांच कर बच्ची को उपचार के लिए भर्ती किया.

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बच्ची जयपुर रैफरः दादी तायरा ने बताया कि इस घटना में बच्ची करीब 80 प्रतिशत तक झुलस गई, जिससे बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है. बच्ची की हालत को देखते हुए बुधवार को चिकित्सकों ने बच्ची को जयपुर के लिए रेफर किया है, फिलहाल बच्ची को जयपुर ले जाने के लिए तैयारी की जा रही है. जिला अस्पताल के बर्न वार्ड इंचार्ज सुखपाल ने बताया कि खैरथल तिजारा जिले के माजरा पीपली गांव की एक डेढ़ साल की बच्ची गंभीर झुलसी हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती हुई थी. उन्होंने बताया कि बच्ची करीब 80 प्रतिशत झुलसी हुई थी. बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उपचार के बाद उसे बुधवार को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है.

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भैंस के गर्म खाने में गिरी मासूम
80 प्रतिशत झुलसी बच्ची
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