अलवर में सरकारी शिक्षक ने की आत्महत्या, नोट में स्कूल स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप

शिक्षक ने अपने नोट में स्कूल स्टाफ द्वारा मानसिक प्रताड़ना और अत्यधिक कार्यभार का आरोप लगाया है.

अलवर में सरकारी शिक्षक ने की आत्महत्या
राजकीय चिकित्सालय अलवर (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 8, 2026 at 8:56 PM IST

अलवर: जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्भमपुरा गांव में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने रविवार को घर से लगभग 100 मीटर दूर बाड़े के टीनशेड में आत्महत्या कर ली. मृतक शिक्षक का नाम बड्डन लाल बलाई (59 वर्ष) है, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढेहलावास में अध्यापक पद पर 25 वर्षों से कार्यरत थे. उनकी रिटायरमेंट मात्र 5 महीने बाद होने वाली थी.

अकबरपुर थानाधिकारी सीमा सिनसिनवार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल अलवर की मोर्चरी में रखवाया गया है. सोमवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. नोट और अन्य सबूतों को जब्त कर लिया गया है.

काम के दबाव से परेशान थे: मृतक के पास से चार पन्नों का नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी लंबी बीमारी के बावजूद स्कूल में अत्यधिक कार्यभार, परीक्षा और पंचायत चुनाव की तैयारियों के दबाव तथा स्कूल स्टाफ द्वारा सहयोग न करने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है. नोट में उन्होंने लिखा है कि प्रिंसिपल और अन्य शिक्षक उनका मजाक उड़ाते थे, शराब पीकर गालियां देते थे, और कार्यभार साझा करने से इनकार कर देते थे. इससे वे इतने परेशान हो गए कि रिटायरमेंट की पत्रावली भी तैयार नहीं कर पा रहे थे.

जांच में जुटी पुलिस: मृतक के भतीजे सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनके चाचा पिछले कई वर्षों से बीमारी से जूझ रहे थे. स्कूल में अधिक कार्यभार के कारण वे मानसिक रूप से प्रताड़ित थे. उन्होंने कई बार साथी शिक्षकों से चार्ज लेने की अपील की, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया. परिवार को इस गंभीर परेशानी का पता नहीं चल सका. सुरेंद्र ने कहा कि मृतक के तीन बेटे हैं और परिवार इस सदमे से बुरी तरह टूट गया है. उनका रो-रोकर बुरा हाल है.

