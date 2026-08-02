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दिल्ली: सांप के काटने से एक परिवार के 2 लोगों की मौत, तीसरे की हालत नाजुक

महिला और उसके दोनों बच्चों को सांप ने काटा: बताया जा रहा है कि बारिश के कारण इलाके में जलभराव और गंदगी फैल गई थी, जिसके चलते सांप रिहायशी इलाके में पहुंच गया. यह घटना बरसात के मौसम में सतर्कता और साफ-सफाई की अहमियत को एक बार फिर उजागर करती है.35 वर्षीय महिला अपने 13 वर्षीय बेटी और 15 वर्षीय बेटे के साथ घर में जमीन पर सो रही थी. देर रात जहरीला सांप घर में घुस आया और तीनों को डस लिया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बारिश के मौसम के बीच एक दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. बीती शाम बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र स्थित बख्तावरपुर की त्रिवेणी कॉलोनी में जहरीले सांप के डसने से एक ही परिवार की मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि परिवार का बेटा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.

सांप के डसने से महिला और बेटी की मौत: शुरुआत में परिवार को इसकी जानकारी नहीं हो सकी, लेकिन कुछ ही देर बाद तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी. परिजन तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला और उसकी 13 वर्षीय बेटी को मृत घोषित कर दिया. वहीं 15 वर्षीय बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका अस्पताल में इलाज जारी है.

जलभराव और गंदगी से रिहाइशी इलाके में घूम रहे सांप: स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद इलाके में जलभराव और गंदगी की समस्या लगातार बनी हुई है. ऐसे हालात में सांप और अन्य जहरीले जीव रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

महिला के बेटे का चल रहा इलाज: स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला ओर उसके बच्चे करीब दस साल से वहां रह रहे थे ओर अचानक से रात को महिला ओर उसकी बेटी ओर बेटे की तबियत खराब हुई जिसमें महिला ओर बेटी बेटे को सांप ने काट लिया था इलाज के लिय नजदीक हॉस्पिटल ले गए जिसमें बेटा तो अभी बच गया पर मां बेटी की मौत हो गई .

बरसात में सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत: यह दर्दनाक घटना सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है. बरसात के मौसम में जलभराव, गंदगी और खुले स्थानों पर विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. प्रशासन को भी ऐसे इलाकों में सफाई व्यवस्था और जल निकासी को लेकर प्रभावी कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल इलाके में मातम का माहौल है और हर कोई इस हादसे से स्तब्ध है.

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