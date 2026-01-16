अलीगढ़ में साइबर ठगों ने APK फाइल भेज एक लाख रुपये ठगे, पुलिस ने गोल्डन ऑवर में लौटाए, जानिए कैसे
पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी. साइबर टीन ने समय रहते पैसे को फ्रीज करा दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 7:46 PM IST
अलीगढ़ : पुलिस की सतर्कता से साइबर ठगी के पीड़ित को बड़ी राहत मिली है. ठगों ने APK फाइल भेज खाते से एक लाख रुपये की ठगी कर ली. शिकायत मिलते ही साइबर सेल ने शत-प्रतिशत रुपये वापस करा लिए. घटना 12 नवंबर 2025 की है.
थाना क्वार्सी के साकेत कॉलोनी में रहने वाले अनिल कुमार के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से APK फाइल भेजी गई थी. फाइल को डाउनलोड करते ही उनके मोबाइल पर ओटीपी आने लगे. कुछ ही देर में उनके बैंक खाते से एक लाख रुपये निकाल लिए गए.
1930 पर की शिकायत : अनिल कुमार को ठगी का अहसास हुआ, तो उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई. यह शिकायत 'गोल्डन ऑवर' में दर्ज हुई, जो इस पूरे मामले में सबसे अहम साबित हुई. पीड़ित से पूरी जानकारी ली गई और तुरंत संबंधित बैंक, पेमेंट गेटवे और मर्चेंट से संपर्क किया गया.
राशि को कराया फ्रीज : साइबर सेल की टीम ने तकनीकी स्तर पर तेजी दिखाते हुए फ्रॉड की गई धनराशि को समय रहते फ्रीज कराया. जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद साइबर सेल ने पीड़ित के खाते में एक लाख रुपये वापस करा दी. इस कार्रवाई में उप निरीक्षक राहुल चौधरी और कांस्टेबल राजवेन्द्र की भूमिका अहम रही.
APK फाइल, लिंक या ऐप को डाउनलोड न करें : पुलिस क्षेत्राधिकारी अपराध सर्जना सिंह ने बताया कि साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड की शत-प्रतिशत धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई गई है. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि किसी भी अज्ञात नंबर से आए APK फाइल, लिंक या ऐप को डाउनलोड न करें. यदि किसी तरह की साइबर ठगी हो जाए, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं.
ग्राफिक्स से समझें साइबर ठगी से कैसे बचें...
यह भी पढ़ें : कानपुर में ज्वैलर्स से ठगी करने वाले दो इनामी गिरफ्तार, नकली चांदी की सिल्ली देकर सोना लेकर हो गए थे फरार