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अलीगढ़ में रेप पीड़िता से सिपाही ने कहा- अपनी न्यूड फोटो भेजो, मिलने के लिए होटल बुलाया, SSP ने सस्पेंड किया

पीड़िता और उसके पिता ने सिपाही की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद पूरे मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की गई.

सिपाही ने पीड़िता पर होटल में मिलने का दबाव बनाया.
सिपाही ने पीड़िता पर होटल में मिलने का दबाव बनाया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 10:37 PM IST

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अलीगढ़ : पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. एक सिपाही पर रेप पीड़िता से अशोभनीय व्यवहार करने और केस दर्ज करने के बदले उसे होटल में बुलाने का आरोप है. मामले के उजागर होने के बाद एसएसपी ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया है. उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

मामला थाना क्वार्सी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. जमालपुर इलाके की रहने वाली पीड़िता ने बताया, जीशान नाम के युवक ने उससे निकाह का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने मुख्यमंत्री पोर्टल और स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत की जांच पटवारी नगला चौकी पर तैनात सिपाही इमरान खान को सौंपी गई थी. पीड़िता का आरोप है कि जांच के बहाने सिपाही ने उसे चौकी बुलाया और घटना के बारे में जानकारी ली. इसके बाद उसने भरोसा दिलाया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पीड़िता से घर पहुंचकर व्हॉट्सएप कॉल करने को कहा.

पीड़िता के अनुसार, जब उसने कॉल किया तो सिपाही ने उससे अश्लील बातें करनी शुरू कर दीं. विरोध करने पर उसने धमकी दी कि अगर वह बात नहीं करेगी तो केस में कोई कार्रवाई नहीं होगी. अगले दिन सिपाही ने फिर फोन कर कथित तौर पर उससे न्यूड फोटो भेजने को कहा और लालच दिया कि वह उसे ईद पर कपड़े दिलाएगा और खरीदारी भी करवाएगा.

आरोप है कि सिपाही ने पीड़िता पर होटल में मिलने का दबाव बनाया और कहा कि तभी वह आरोपी को जेल भेजेगा और मुकदमा दर्ज करेगा. इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि अगर इस बात की जानकारी किसी को दी गई तो वह खुद को नुकसान पहुंचा लेगा.

पीड़िता और उसके पिता ने सिपाही की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद पूरे मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तत्काल जांच कराई, जिसमें सिपाही प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया.

एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि मुख्य आरक्षी इमरान खान के खिलाफ अनुशासनहीनता और अशोभनीय व्यवहार की शिकायत सही पाई गई है. इसके आधार पर उसे तत्काल निलंबित कर दिया गया है और थाना क्वार्सी में उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता या अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनहित में पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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