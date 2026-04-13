अलीगढ़ में युवक के सीने के आरपार हुआ 6 फीट का सरिया, एंबुलेंस ड्राइवर ने कटर मशीन से काटा

अलीगढ़ में युवक के सीने के आरपार हुआ 6 फीट का सरिया, एंबुलेंस ड्राइवर ने कटर मशीन से काटा
शरीर के बाहर निकले सरिया के हिस्से को सावधानीपूर्वक पीछे से काटकर छोटा किया गया. युवक का इलाज चल रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 10:08 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 10:24 PM IST
अलीगढ़ : थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र स्थित ओजोन सिटी में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे ने लोगों को दहला दिया. निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत में काम कर रहे एक युवक के सीने के आर-पार सरिया घुस जाने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि समय रहते एंबुलेंस टीम सरीया काटकर युवक की जान बचा ली.
झारखंड निवासी 19 वर्षीय जाकिर निर्माणाधीन बिल्डिंग में सरिया बांधने का काम कर रहा था. सोमवार को वह इमारत के नीचे खड़ा था, तभी अचानक ऊपर से करीब 6 फीट लंबा सरिया गिरकर सीधे उसके बाएं सीने में आर-पार हो गया.
घटना की सूचना तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को दी गई. कुछ ही देर में दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय की एंबुलेंस मौके पर पहुंची. लेकिन घायल युवक के शरीर में फंसा सरिया लंबा होने के कारण जाकिर को स्ट्रेचर पर लिटाकर एंबुलेंस में शिफ्ट करना मुश्किल हो गया.
स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एंबुलेंस में तैनात ईएमटी अजीत कुमार सिंह और पायलट दिनेश कुमार ने बिना समय गंवाए कटर का इंतजाम कराया और शरीर के बाहर निकले सरिया के हिस्से को सावधानीपूर्वक पीछे से काटकर छोटा किया. इसके बाद युवक को तत्काल जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जाकिर का इलाज चल रहा है.
108 और 102 एंबुलेंस सेवा के प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद अरशद ने टीम की तत्परता और बहादुरी की सराहना की. उन्होंने कहा कि यदि मौके पर सही समय पर सरिया काटने का निर्णय नहीं लिया जाता, तो अस्पताल पहुंचने में देरी हो सकती थी और स्थिति जानलेवा साबित हो सकती थी. उन्होंने दोनों एंबुलेंस कर्मियों को जल्द ही सम्मानित किए जाने की घोषणा भी की है.
क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय कुमार ने बताया, थाना महुआखेड़ा ओजोन सिटी से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में कार्य करने के दौरान सरिया गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया है, इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत स्थिर है. अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है, मौके पर शांति है.
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