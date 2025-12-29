अलीगढ़ में कचरा बीनने और नशा करने वाले 24 बच्चों के हाथों में आयी किताब, स्कूल में हुआ दाखिला, SSP ने उठाया पढ़ाई का जिम्मा
SSP नीरज जादौन की पहल पर 24 नाबालिग बच्चों को नशे की लत से बाहर निकालकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है.
अलीगढ़ : रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और सड़कों पर भटकते नाबालिग बच्चे नशे की गिरफ्त में फंसकर अपना भविष्य अंधेरे में धकेल देते हैं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नीरज जादौन की पहल पर 24 नाबालिग बच्चों को नशे की लत से बाहर निकालकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है. खास बात यह है कि इन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च एसएसपी नीरज जादौन स्वयं उठाएंगे.
अलीगढ़ पुलिस ने यह अभियान दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू किया था. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कठपुला और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध केमिकल और सॉल्यूशन का सेवन कर रहे नाबालिग बच्चों को चिन्हित किया गया था. एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना प्रभारी एकता सिंह के नेतृत्व में टीम ने कानूनी प्रक्रिया के तहत इन बच्चों को रेस्क्यू किया और उन्हें बाल संरक्षण केंद्र सेवियो नवजीवन बाल भवन, तालानगरी में सुरक्षित रखा गया.
शिक्षा की अहमियत बताई : यहां बच्चों की काउंसलिंग, देखभाल और मानसिक पुनर्वास किया गया. नशे के दुष्परिणामों के बारे में उन्हें समझाया गया और जीवन में शिक्षा की अहमियत बताई गई. एसएसपी नीरज जादौन ने खुद पुलिस कार्यालय में बच्चों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि अब उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है. हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने की थी.
सत्र देर से शुरू होने के कारण कई स्कूल संचालकों ने मना कर दिया. एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने लगातार प्रयास किए, स्कूल प्रबंधन से बात की और बच्चों का आईक्यू लेवल जांचने के बाद उन्हें उनकी मानसिक क्षमता के अनुरूप कक्षाओं में प्रवेश दिलाया गया. इनमें शहर के कई नामी और प्रतिष्ठित स्कूल भी शामिल हैं.
बच्चों में दिखा आत्मविश्वास : एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रभारी एकता सिंह ने बताया कि यह अभियान काफी चुनौतीपूर्ण रहा. बच्चों को रेस्क्यू करने से लेकर स्कूल में दाखिला दिलाने तक हर कदम पर मुश्किलें आईं, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी. उन्होंने कहा कि जब बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में देखा गया, तो उनकी आंखों में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था.
इस अभियान के साथ-साथ पुलिस ने नाबालिग बच्चों को अवैध नशीले सॉल्यूशन बेचने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है. 16 दिसंबर और 25 दिसंबर 2025 को ऐसे पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, ताकि बच्चों को फिर से नशे की ओर धकेलने वाले नेटवर्क पर लगाम लगाई जा सके.
बच्चों को नशे से दूर रखने का प्रयास : एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि पांच दिसंबर को रेलवे स्टेशन के पास गश्त करते समय कुछ नाबालिग बच्चे नशे में मिले थे. जो कपड़े में केमिकल लगाकर सूंघ रहे थे. जिससे नशा हो जाता है. जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफी हार्मफुल है. ऐसे करीब 30 बच्चे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कठफुला के पास देखे गए.
यह नाबालिग बच्चे हैं और इन्हें देखकर यह प्लान किया कि इन बच्चों के माता-पिता को बुलाकर काउंसलिंग की जाए. सभी बच्चों की उम्र बहुत कम है कोई नौ साल का है, कोई 10 का है कोई 12 का है. बच्चों को और माता-पिता को इस बारे में समझाया गया. बच्चों को स्कूल में दाखिला कराया गया, जो बुनियादी चीज हैं उनको उपलब्ध कराई गई. उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे से दूर रखने का पूरा प्रयास किया गया है.
