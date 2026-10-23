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अलीगढ़ में सात साल में घी के 153 नमूनों की जांच, 56 मानकों पर फेल, जानिए कैसे करें असली और नकली की पहचान

जानें कैसे पहचाने असली घी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : बाजार में बिकने वाले घी की गुणवत्ता की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FSDA) निगरानी कर रहा है. विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2026-27 तक घी के कुल 153 नमूने जांच के लिए भेजे गए. इनमें से 56 नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए. इन मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-2 एवं अभिहित अधिकारी दीपक सिंह ने बताया, विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है. इसी क्रम में घी की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. जांच में मानकों के विपरीत पाए गए नमूनों से संबंधित मामलों में सक्षम न्यायालयों में वाद दायर किए गए हैं. विभिन्न मामलों में न्यायालयों ने निस्तारण के साथ अर्थदंड भी लगाया है.