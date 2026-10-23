अलीगढ़ में सात साल में घी के 153 नमूनों की जांच, 56 मानकों पर फेल, जानिए कैसे करें असली और नकली की पहचान
जांच में मानकों के विपरीत पाए गए नमूनों से संबंधित मामलों में सक्षम न्यायालयों में वाद दायर किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 6:19 PM IST
अलीगढ़ : बाजार में बिकने वाले घी की गुणवत्ता की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FSDA) निगरानी कर रहा है. विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2026-27 तक घी के कुल 153 नमूने जांच के लिए भेजे गए. इनमें से 56 नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए. इन मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-2 एवं अभिहित अधिकारी दीपक सिंह ने बताया, विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है. इसी क्रम में घी की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. जांच में मानकों के विपरीत पाए गए नमूनों से संबंधित मामलों में सक्षम न्यायालयों में वाद दायर किए गए हैं. विभिन्न मामलों में न्यायालयों ने निस्तारण के साथ अर्थदंड भी लगाया है.
सात वर्षों में सामने आए ये आंकड़े : विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2020-21 में घी के 11 नमूने लिए गए, जिनमें पांच मानकों के विपरीत मिले. वर्ष 2021-22 में 18 में से पांच, वर्ष 2022-23 में 23 में से सात और वर्ष 2023-24 में 24 में से आठ नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे.
इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में 34 नमूनों में से 12 मानकों के विपरीत पाए गए, जबकि वर्ष 2025-26 में लिए गए 28 नमूनों में से 17 जांच में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिले. वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 15 नमूने लिए गए हैं, जिनमें दो नमूनों में मानकों के विपरीत गुणवत्ता पाई गई.
वर्ष 2025-26 में लिए गए नमूनों में सबसे अधिक 17 नमूने मानकों के विपरीत पाए गए. हालांकि, केवल इन आंकड़ों के आधार पर पूरे बाजार में बिकने वाले घी की गुणवत्ता का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि नमूने विभाग की ओर से की गई जांच के आधार पर हैं.
घी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान : खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं से घी खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील की है. अधिकारियों के अनुसार, पैक्ड घी खरीदते समय पैकेट या डिब्बे की सील और पैकिंग की स्थिति देखनी चाहिए. इसके साथ ही निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि, बैच नंबर और खाद्य सुरक्षा लाइसेंस से संबंधित विवरण की भी जांच करनी चाहिए.
दीपक सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है. मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है. उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि यदि उन्हें घी या किसी अन्य खाद्य पदार्थ में मिलावट का संदेह हो, तो इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दें, ताकि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
ग्राफिक्स में पढ़िए घी की पहचान कैसे करें...
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