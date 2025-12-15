ETV Bharat / state

अजमेर में 'सोने की खान' से 55 लाख की चोरी, शातिर चोरों ने इलाके की बिजली काटकर की वारदात

ज्वेलरी शॉप में जांच करने पहुंची पुलिस टीम ( ETV Bharat Ajmer )