अजमेर में 'सोने की खान' से 55 लाख की चोरी, शातिर चोरों ने इलाके की बिजली काटकर की वारदात

अजमेर के वैशाली नगर में चोरों ने शातिराना तरीके से ज्वेलरी शॉप से 55 लाख की चोरी की. पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है.

ज्वेलरी शॉप में जांच करने पहुंची पुलिस टीम
ज्वेलरी शॉप में जांच करने पहुंची पुलिस टीम (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 5:53 PM IST

2 Min Read
अजमेर: शहर के क्रिश्चियन गंज थाना क्षेत्र के वैशाली नगर रोड पर मुख्य सड़क किनारे स्थित 'सोने की खान' ज्वेलरी शॉप से चोरों ने शातिराना अंदाज में बड़ी चोरी को अंजाम दिया है. चोरों ने वारदात से पहले क्षेत्र की बिजली काट दी, जिससे स्ट्रीट लाइट और दुकान के सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए. इसके बाद चोरों ने पास की चाय की दुकान से फाड़ा गया पोस्टर दुकान की लाइटों पर चिपका दिया, ताकि बिजली आने पर भी आसपास अंधेरा बना रहे और फुटेज न कैद हो.

सीओ नॉर्थ शिवम जोशी ने बताया कि एफएसएल टीम ने मौके से महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए हैं. आसपास की इमारतों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. साथ ही वारदात के समय बिजली क्यों कटी, इसकी भी जांच की जा रही है. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और जल्द चोरों तक पहुंचने का दावा कर रही है. वारदात बीती रात करीब डेढ़ बजे की बताई जा रही है. चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसकर करीब 50 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और 5 लाख रुपये नकदी चोरी कर ली.

सुनिए क्या बोले पीड़ित व्यापारी और पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Ajmer)

4 महीने पहले खोली थी दुकान: दुकान मालिक भागचंद चौधरी ने बताया कि यह दुकान उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर मात्र 4 महीने पहले खोली थी. पुरानी चौपाटी के पास देवनारायण मंदिर के सामने स्थित इस दुकान को वे रात 9:30 बजे बंद करके घर चले गए थे. अगली सुबह 10:30 बजे पहुंचे तो ताले टूटे मिले और अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था.

ज्वेलरी शॉप में जांच करने पहुंची पुलिस टीम
मौके पर पहुंची FSL टीम (ETV Bharat Ajmer)

चोरों के फरार होने के तुरंत बाद क्षेत्र में बिजली बहाल हो गई और सीसीटीवी भी चालू हो गए, जिससे संदेह है कि चोरों ने जानबूझकर पावर कट करवाया था. पड़ोसियों से सूचना मिलने पर ज्वेलर ने क्रिश्चियन गंज पुलिस को मामले की जानकारी दी. सूचना पर थाना पुलिस और सीओ नॉर्थ शिवम जोशी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटवाए. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

