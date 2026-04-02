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डोटासरा की तंज: बोले- सीएम मंदिर के पुजारी की तरह कहते हैं 'मुरली वाले करेंगे काम', जूली ने भी साधा निशाना

कांग्रेस ने केंद्र व राजस्थान सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, चुनाव टालने और प्रशासनिक फेलियर का आरोप लगाया.

गोविंद सिंह डोटासरा
गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 9:31 PM IST

5 Min Read
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अजमेर: राजस्थान कांग्रेस के शीर्ष नेता पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली गुरुवार को ब्यावर पहुंचे. यहां जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में ‘संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ’ अभियान के अंतर्गत विशाल जनसभा को संबोधित किया. जयपुर लौटते समय दोनों नेता अजमेर भी रुके. पूर्व शहर अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में बाबू मोहल्ले में कार्यकर्ताओं ने भारी स्वागत किया. इसके बाद दोनों नेता वर्तमान शहर अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल के निवास पर भी पहुंचे और वहां कार्यकर्ताओं से चर्चा की. अजमेर में मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों नेताओं ने केंद्र एवं भजनलाल शर्मा सरकार पर जमकर निशाना साधा.

डोटासरा ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतीराज एवं नगर निकाय चुनाव हर 5 वर्ष में अनिवार्य हैं. 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद यह दायित्व हर राज्य सरकार का है, लेकिन राजस्थान सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है. राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को अवमानना नोटिस मिल चुका है, फिर भी सरकार कान में जूं नहीं रेंग रही. उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को ललकारा. डोटासरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश को लागू करने में सरकार विफल रही. दिसंबर 2023 में बीजेपी सरकार बनने के बाद 3 महीने में सर्वे हो सकता था, लेकिन अब भी टालमटोल हो रही है. डोटासरा ने दावा किया, “मैं तीन दिन में जन आधार, स्कूल नामांकन और प्राइवेट स्कूल पोर्टल के जरिए ओबीसी सर्वे पूरा करके दे सकता हूं.”

कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर बोला हमला (ETV Bharat Ajmer)

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मुरली वाला करेगा काम: डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि आमजन काम करवाने के लिए किसके पास जाए? ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, मंत्री-विधायक की नहीं चल रही. मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो जवाब मिलता है- “मुरली वाला करेगा”. उन्होंने चुटकी ली, “मुरली वाले ने एक बार पर्ची खोल दी है.” सीएम भजनलाल शर्मा को काम करना पड़ेगा और ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगानी पड़ेगी. एलपीजी संकट पर सवाल उठाते हुए डोटासरा ने पूछा- सीएम कह रहे हैं कि प्रदेश में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं, फिर 17 एफआईआर क्यों दर्ज हुईं? लोग लाइनों में क्यों लगे हैं? मजदूर क्यों पलायन कर रहे हैं? धंधे क्यों बंद पड़े हैं? रात के तीन बजे IAS लिस्ट जारी करने से क्या गरीब का पेट भर जाएगा?

मगरमच्छ कहां गए?: केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है. किसान और युवा परेशान हैं. पीएम मोदी खुद लोकसभा-राज्यसभा में कोरोना जैसे हालात की बात कर चुके हैं, फिर भी स्थिति नियंत्रित नहीं हो रही. डोटासरा ने तंज कसते हुए पूछा कि “पीएम किसे समझा रहे हैं? आमजन की परेशानी दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है?” डोटासरा ने आरोप लगाया कि ढाई साल में भजनलाल सरकार ने कुछ नहीं किया. केवल “मगरमच्छ, मगरमच्छ” चिल्लाते रहे. नकल रोकने और पेपर लीक पर कांग्रेस सरकार का कड़ा कानून बताया और पूछा कि इस सरकार ने उस कानून के तहत कितनों को सजा दिलाई?

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अजमेर विकास पर तंज कसते हुए डोटसरा ने कहा कि यहां केवल “विधानसभा वाली पुपाड़ी” चल रही है. आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई, लेकिन सीएम इसके पक्ष में नहीं थे. डोटासरा ने दावा किया कि “ढाई वर्ष में यहां जमीन भी आवंटित नहीं हुई.” उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अनदेखी का भी जिक्र किया और कहा कि बीजेपी में आंतरिक गृहयुद्ध चल रहा है, जो प्रदेश के लिए घातक है.

टीकाराम जूली का हमला: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में हालात चिंताजनक हैं. यह पता नहीं चल रहा कि सरकार चल रही है या नहीं. निर्देश मिलने का इंतजार रहता है. गर्मी शुरू हो गई, लेकिन सरकार के पास जनता के लिए एक शब्द नहीं. बिजली कटौती हो रही है. अंधड़-बारिश-तूफान से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं. केवल “मोदी चालीसा” चल रही है. अपराध बढ़ रहे हैं. हत्या, लूट, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं. गहलोत सरकार में शुरू बड़े प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं. ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ. सरदार और नोनेरा बांध कांग्रेस सरकार ने बनाए, उसके बाद क्या किया सरकार बताए. जूली ने कहा कि सरकार चुनाव से डर रही है क्योंकि ढाई वर्ष का कार्यकाल जनता के हित में नहीं रहा.

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डबल इंजन फेल: आर्थिक अपराध, साइबर ठगी, अवैध खनन और जमीन घोटालों पर जूली ने कहा कि बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है. खनन माफिया हावी हैं. सरकारी अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं. बीजेपी में बुरी हालत है, सब तीन-तेरा हो गए हैं. जूली बोले कि “डबल इंजन” की बात की जाती थी, अब बड़ा इंजन भी फेल और छोटा इंजन भी फेल. केवल धुआं-धुआं निकल रहा है. दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि निकाय और पंचायतीराज चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देना कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है, जो जनता के सहयोग से पूरा होगा. उन्होंने निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी कि वार्ड और बूथ इकाइयां नहीं बनाई गईं तो संबंधित अध्यक्ष खुद को पदमुक्त समझें.

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