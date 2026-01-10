कांग्रेस का 'मनरेगा बचाओ' आंदोलन, चेतन डूडी और धर्मेंद्र राठौड़ ने केंद्र सरकार पर बोला हमला
अजमेर में चेतन डूडी और धर्मेंद्र राठौड़ ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कहा- मोदी सरकार रोजगार गारंटी छीन रही है.
Published : January 10, 2026 at 3:46 PM IST
अजमेर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के विरोध में कांग्रेस पार्टी मुखर होकर आवाज उठा रही है. इसी क्रम में शनिवार को अजमेर सर्किट हाउस में कांग्रेस के जिला प्रभारी चेतन डूडी और आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला.
चेतन डूडी ने केंद्र पर साधा निशाना: चेतन डूडी ने कहा कि मनरेगा योजना यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य गांवों और ढाणियों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने न केवल योजना का नाम बदल दिया है, बल्कि रोजगार की वैधानिक गारंटी वाली इस योजना में फेरबदल कर इसे पूरी तरह नई योजना में तब्दील कर दिया है. डूडी ने मांग की कि सरकार योजना को पुराने स्वरूप में ही लागू करे. कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दिन का उपवास रखेंगे और गांव-ढाणी जाकर लोगों को बताएंगे कि केंद्र सरकार कैसे उनकी रोजगार की गारंटी छीन रही है. उन्होंने कहा कि 'मनरेगा बचाओ अभियान' जारी रहेगा और पार्टी इस मुद्दे पर जनजागरण फैलाएगी.
धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा: आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी विफलता की कहानियां अब गांव-गांव पहुंच चुकी हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा को कोई गंभीरता से नहीं लेता. राठौड़ ने मनरेगा को "देश की आत्मा" करार दिया और बताया कि यूपीए सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गरीबों के लिए काम का अधिकार मनरेगा के रूप में दिल से लागू किया था. यह योजना 2005 से चल रही है और पिछले 20 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति लाई है. कोरोना काल में इस योजना की वजह से बड़ी महामारी टल गई, जैसा कि यूएनडीपी और यूनेस्को ने भी माना था.
उन्होंने जोर देकर कहा कि मनरेगा केवल कांग्रेस का कानून नहीं था, बल्कि सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से संसद में पारित हुआ था. मोदी सरकार ने इस रोजगार गारंटी कानून को समाप्त कर दिया है. गांवों में इसका भारी विरोध हो रहा है. राठौड़ ने भविष्यवाणी की कि अरावली और कृषि कानूनों की तरह ही मनरेगा में फेरबदल को भी वापस लेना पड़ेगा.
केंद्र सरकार ने हाल ही में मनरेगा को विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) नाम से बदलकर नया बिल पेश किया है, जिसमें रोजगार की गारंटी को अधिकार से हटाकर केंद्रीय योजना बना दिया गया है. कांग्रेस इसे गरीबों के अधिकारों पर हमला बता रही है और पूरे देश में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' चला रही है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस, उपवास, धरने और जनजागरण शामिल हैं.
