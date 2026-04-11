अजमेर: फर्जी यूनानी डॉक्टरों के गिरोह ने वृद्ध से 4.39 लाख ठगे, पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया
पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कार और मोबाइल जब्त किए. करीब 250 कैमरों के फुटेज देखने के बाद आरोपियों की पहचान की गई.
Published : April 11, 2026 at 4:17 PM IST
अजमेर: संगठित अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही और अपराधों की रोकथाम के क्रम में चलाए जा रहे राजस्थान पुलिस के अभियान के तहत तीन फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से ठगी की रकम, वारदात में प्रयुक्त मोबाइल और एक कार भी पुलिस ने जब्त की है. गिरफ्त में आए तीनों आरोपी प्राचीन यूनानी थेरेपी से इलाज करने के नाम पर अजमेर में एक वृद्ध व्यक्ति से ठगी की थी. कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति से इलाज के नाम पर बड़ी रकम हड़पने वाले संगठित गिरोह का एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बड़ा खुलासा किया है. संगठित गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि 1 अप्रैल को हरिराम किशनचंद मूलचंदानी ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़ित का आरोप है कि तोपदड़ा कार पार्किंग के पास उसे एक व्यक्ति मिला और बोला कि “लंगड़ाकर चल रहे हो, तुम्हें क्या तकलीफ है?” तब वृद्ध ने उसे बताया कि उसके घुटनों की नसें फूली हुई हैं, जिसके कारण उसे काफी दर्द रहता है. आरोपी ने बुजुर्ग को दर्द ठीक करने का झांसा देते हुए कहा कि उसकी मां के भी कई वर्षों से यही समस्या थी. झांसे में लेने के लिए उसने एक मोबाइल नंबर देकर कहा कि मां से बात कर लो, वह आपको डॉक्टर समीर जरीवाला का नंबर दे देगी.
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इलाज के नाम पर हड़पे रुपए: वृद्ध का आरोप है कि उसने आरोपी की कथित मां की ओर से दिए गए चिकित्सक के नंबर पर बात की. डॉक्टर ने फोन पर बताया कि विजिट फीस 1 हजार रुपये है. वह घुटनों से मवाद निकालकर दिखा देंगे, वरना एक कप चाय पीकर चले जाएंगे. वृद्ध ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने एक सिरिंज से मवाद निकालने के लिए 6 हजार रुपये की मांग की थी. आरोपी उनके घर आया और 73 बार सिरिंज में मवाद घुटनों से निकाला. इस तरह फर्जी डॉक्टर समीर जरीवाला ने उनसे 4 लाख 39 हजार रुपये नकद राशि धोखे से हड़प ली.
एसपी अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई. करीब 250 कैमरों के फुटेज देखने के बाद आरोपियों की पहचान की गई. आरोपियों की कार का नंबर ट्रेस किया गया और पुलिस ने फर्जी डॉक्टर समीर जरीवाला तथा उसके साथी दीन मोहम्मद और मोहम्मद आसिफ को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से इलाज में प्रयुक्त उपकरण, दवाइयां, ठगी की वारदात में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन, सिम कार्ड तथा एक कार भी जब्त की गई है.
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यह है गिरफ्तार आरोपी: एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि फर्जी डॉ आरोपी बांरा जिले के अंता निवासी मोहम्मद कादिर, दीन मोहम्मद और कोटा के विज्ञान नगर में संजय नगर निवासी मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि यूनानी थेरेपी के नाम से घुटनों के इलाज में प्रयुक्त उपकरण कुप्पी, दवाईयां और स्प्रे के अलावा आरोपी दीन मोहम्मद से साढ़े 12 हजार, मोहम्मद कादिर से 14 हजार 800 और आसिफ से 6 हजार 500 रुपए कुल 33 हजार 800 रुपए बरामद किए हैं. इनके अलावा 6 एंड्राइड फोन और 6 कीपैड मोबाइल फोन के साथ 9 सिम कार्ड, एक कार और रेडियम क्रोम टेप के तीन बंडल भी बरमाद किए गए हैं.
वारदात का तरीका: एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि गिरोह के सदस्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में घूम कर वाहनों पर क्रोम रेडियम पट्टी लगाने की आड़ में ऐसे व्यक्तियों की तलाश करते हैं जो दिखने में सक्षम और सभ्रांत परिवार से लगते हैं. इसके बाद गिरोह का एक सदस्य है, छद्म नाम से पीड़ित से मिलता है और किसी निकट संबंधी को इसी प्रकार की समस्या होने का हवाला देकर डॉ समीर जरीवाला से इलाज करवाने की बात कहकर संपर्क उपलब्ध करवाता है.
फर्जी डॉक्टर पीड़ित के घर जाकर इलाज के दौरान पीड़ित के घुटने में सुई चुबोकर एक कुप्पी नुमा उपकरण के माध्यम से मवाद खींचकर पीड़ित को दिखाता है, और रकम वसूल करता था. साथ ही जल्द आराम आने का प्रलोभन भी देता था. किसी भी शहर में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मोबाइल के सिम कार्ड को तोड़कर नष्ट कर देते थे. इससे इनको पकड़ना मुश्किल रहता था. एसपी ने कहा कि आरोपियों के अपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं.
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