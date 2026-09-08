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आगरा में पति ने चाकू से काटा पत्नी का गला, बच्चों को साथ लेकर फरार, एक माह बाद घर आया था

आगरा : खंदौली थाना क्षेत्र स्थित गांव पीलीपोखर में मंगलवार को पति ने चाकू से गला रेतकर पत्नी हत्या कर दी. आरोपी ने पत्नी के सिर पर भारी वस्तु से भी हमला किया. हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया. मृतका के मायके पक्ष का आरोप है कि पति एक माह बाद सोमवार शाम घर आया था. मंगलवार को हत्या करके अपने साथ बच्चों को ले गया है. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है.

पीलीपोखर निवासी विवेक (32) पुत्र राजकुमार सिकरवार कोई काम-धाम नहीं करता है. विवेक की शादी करीब 8 साल पहले किरण (30) से हुई थी. विवेक और किरण के दो बच्चे हैं. बड़ा बेटा लक्ष्य (5) और छोटा बेटा चुन्नू (3) है. पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि मंगलवार दोपहर तक किरण और बच्चे जब घर से बाहर नहीं निकले तो शक हुआ. अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस को सूचना दी.

मायका पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही विवेक दहेज की मांग कर रहा था. अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर किरण को लागातर परेशान कर रहा था. इस वजह से पति-पत्नी में कई बार झगड़ा हुआ था. मारपीट भी होती है. किरण के मायकेवालों ने पति विवेक और परिजन की शिकायत की थी. कई बार पुलिस भी आई और कई बार पति और पत्नी के विवाद को लेकर पंचायत हुई.