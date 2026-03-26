आबूरोड में पुलिस ने 1 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी, दो तस्कर गिरफ्तार
आबूरोड में रीको थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर दो बड़ी कार्रवाइयां करते हुए करीब एक करोड़ रुपये की 1239 पेटी शराब जब्त की.
Published : March 26, 2026 at 6:09 PM IST
आबूरोड (सिरोही): रीको थाना पुलिस ने गुरुवार को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में कुल 1239 पेटी अवैध शराब बरामद की है. जब्त की गई शराब की कुल कीमत करीब एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है. पुलिस ने दोनों मामलों में एक-एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं.
पहली कार्रवाई मावल चौकी क्षेत्र में हुई. पुलिस को सूचना मिलने पर टीम ने एक कंटेनर को रोका और गहन तलाशी ली. तलाशी के दौरान कंटेनर से 1085 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जिसे गुजरात ले जाया जा रहा था. इस शराब की अनुमानित कीमत 80 लाख रुपये से अधिक है. पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ जारी है.
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दूसरी कार्रवाई में रीको थाना पुलिस ने एक ट्रक को चेकिंग के दौरान रोका. ट्रक में पाउडर के कट्टों की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी. तलाशी लेने पर ट्रक से 154 पेटी अवैध शराब बरामद हुई. यह शराब भी गुजरात भेजी जा रही थी. इस मामले में भी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस खेप की कीमत करीब 20 लाख रुपये आंकी गई है.
दोनों कार्रवाइयां सिरोही जिले के पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर की गईं. एसपी के निर्देश पर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आबूरोड पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है. कार्रवाई में रीको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में मावल चौकी प्रभारी विक्रम राजपुरोहित, कांस्टेबल प्रकाश कुमार, जयंतीलाल और प्रवीण सिंह की टीम ने अहम भूमिका निभाई.
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