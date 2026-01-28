ETV Bharat / state

ससुर के निधन पर गया था परिवार, कार से आए बदमाशों ने घर में घुसकर किया हाथ साफ

अलवर : शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत वीर सावरकर नगर में अज्ञात बदमाशों ने एक सूने घर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. घटना के दौरान पीड़ित परिवार ससुर के निधन के चलते ससुराल गया था. पीड़ित ने घटना की शिकायत थाने में दी है, जिस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है. शिवाजी पार्क थाना अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि पीड़ित की ओर से शिकायत दी गई है, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है. पुलिस अनुसंधान के दौरान सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के माध्यम से बदमाश की तलाश कर रही है.

पीड़ित मुकेश मूर्ति ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ ससुराल गए थे. इसी दौरान घर में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया. उन्होंने फोन में अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो घर के दरवाजे खुले दिखाई दिए. इस पर उन्होंने रात की फुटेज देखी तो दो बदमाश घर के अंदर घुस कर चोरी कर रहे थे. इस घटना के बाद वह वापिस घर लौटे तो देखा कि घर का समान बिखरा पड़ा है.