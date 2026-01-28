ससुर के निधन पर गया था परिवार, कार से आए बदमाशों ने घर में घुसकर किया हाथ साफ

ETV Bharat / state

अलवर में सूने मकान में चोरी
अलवर में सूने मकान में चोरी (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 11:44 AM IST

अलवर : शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत वीर सावरकर नगर में अज्ञात बदमाशों ने एक सूने घर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. घटना के दौरान पीड़ित परिवार ससुर के निधन के चलते ससुराल गया था. पीड़ित ने घटना की शिकायत थाने में दी है, जिस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है. शिवाजी पार्क थाना अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि पीड़ित की ओर से शिकायत दी गई है, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है. पुलिस अनुसंधान के दौरान सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के माध्यम से बदमाश की तलाश कर रही है.

पीड़ित मुकेश मूर्ति ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ ससुराल गए थे. इसी दौरान घर में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया. उन्होंने फोन में अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो घर के दरवाजे खुले दिखाई दिए. इस पर उन्होंने रात की फुटेज देखी तो दो बदमाश घर के अंदर घुस कर चोरी कर रहे थे. इस घटना के बाद वह वापिस घर लौटे तो देखा कि घर का समान बिखरा पड़ा है.

मुकेश मूर्ति, पीड़ित. (ETV Bharat Alwar)

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि अज्ञात बदमाश कार में आए और दीवार फांदकर घर के अंदर घुसे. अज्ञात बदमाशों के हाथ में लोहे की रोड भी दिखाई दी. सीसीटीवी कैमरे में घटना से पहले कार तीन से चार बार घर के आसपास चक्कर लगाती हुई भी दिखाई दी. उन्होंने बताया कि बदमाश करीब साढ़े तीन लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गए, जिसमें चांदी का सामान, कैश व बैंक के कुछ दस्तावेज हैं.

