खैरथल में बदमाशों ने लग्जरी गाड़ी पर की फायरिंग, ग्रामीणों में दहशत

वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश चालक का मोबाइल फोन लूटकर ले गए.

VILLAGE IN KHERTHAL DISTRICT, MISCREANTS OPENED FIRE
घटना स्थल पर खड़ी कार. (ETV Bharat KHERTHAL)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
खैरथलः जिले में गुरूवार सुबह मुंडावर थाना क्षेत्र के मुंडनवाड़ा गांव में एक लग्जरी गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर गांव में दहशत फैला दी. बदमाशों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और चालक से मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए. गांव में अचानक हुई फायरिंग की घटना से ग्रामीणों में डर का माहौल है. घटना की सूचना पर पहुंची मुंडावर थाना पुलिस जांच कर रही है.

अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि लग्जरी गाड़ी का चालक किस उद्देश्य से गांव में आया था और बदमाशों ने उसे ही क्यों निशाना बनाया?. किशनगढ़ बास डीएसपी लाल सिंह यादव ने बताया की मुंडावर थाना क्षेत्र के मुंडनवाड़ा गांव में फायरिंग की सूचना मिली है. इस पर थाना अधिकारी मुंडावर को मौके पर भेजा गया है.

गाड़ी गे शीशे तोड़ेः उन्होंने बताया कि लग्जरी गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं. ग्रामीण फायरिंग होने की जानकारी दे रहे हैं. पूरे मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश चालक का मोबाइल फोन लूटकर ले गए. हैरानी की बात यह रही कि कुछ दूरी पर एक दुकान पर वही मोबाइल रख कर चले गए. माना जा रहा है कि बदमाशों ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मोबाइल की लोकेशन के जरिए उनका पता न चल सके.

वहीं, गांव के सरपंच सत्यदेव ने बताया कि सुबह के समय फायरिंग की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए. सरपंच ने पुलिस से जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है. मुंडावर पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ-साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला लूट और दहशत फैलाने का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

