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बीकानेर नगर निगम में उलटफेर, भाजपा के पंकज बने डिप्टी मेयर, कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग

बीकानेर: बीकानेर नगर निगम में उप महापौर चुनाव के नतीजे ने सियासी समीकरण बदल दिए. महापौर चुनाव में कांग्रेस के अनिल कल्ला की जीत के बाद अब डिप्टी मेयर पद पर भाजपा के पंकज गहलोत विजयी रहे. गहलोत को कुल 40 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी नसीम बानो को 38 वोट मिले. एक वोट खारिज और एक वोट नोटा के खाते में गया. बीकानेर निगम में कुल 80 पार्षद हैं. इनमें कांग्रेस ने 42, भाजपा ने 27 एवं 10 वार्ड में निर्दलीय एवं एक पर आरएलपी जीती. बहुमत के लिए 41 पार्षदों का समर्थन जरूरी था.

बहुमत के बावजूद कांग्रेस को झटका: महापौर चुनाव में कांग्रेस के अनिल कल्ला ने जीत दर्ज की थी और निर्दलीयों का साथ लेते हुए कांग्रेस ने भाजपा खेमे में क्रॉस वोटिंग का फायदा उठाते हुए 50 वोट लिए. इसके बाद उप महापौर चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन परिणाम ने तस्वीर बदल दी. कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी नसीम बानो को 38 वोट ही मिले, जबकि भाजपा के पंकज गहलोत ने 40 वोट हासिल किए. इस तरह गहलोत ने दो वोट के अंतर से उप महापौर का चुनाव जीत लिया.

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भाजपा की कांग्रेस के बहुमत में सेंध: कांग्रेस के पास 42 पार्षद होने के बावजूद उसकी प्रत्याशी नसीम को 38 वोट मिलना और भाजपा प्रत्याशी को 40 वोट मिलना क्रॉस वोटिंग का संकेत है. भाजपा के पास चुनाव से पहले 27 पार्षद थे. ऐसे में गहलोत को 40 वोट मिलना भाजपा के घोषित संख्याबल से काफी अधिक है. कांग्रेस के 42 पार्षदों के मुकाबले नसीम को 38 वोट मिलने से साफ है कि मतदान में पार्टी के घोषित बहुमत के अनुसार वोट नहीं पड़े.

विजयी के बाद पंकज गहलोत को कंधे पर उठाए साथी पार्षद (ETV Bharat Bikaner)

महापौर कांग्रेस का, नायब भाजपा का: बीकानेर निगम में एक दिन पहले कांग्रेस के अनिल कल्ला महापौर चुने गए थे. कांग्रेस के 42 पार्षद होने के कारण महापौर चुनाव में उसे बहुमत का लाभ मिला था. उप महापौर पद भाजपा के खाते में जाने के बाद निगम में महापौर कांग्रेस का और उप महापौर भाजपा का होगा. इससे निगम की राजनीति में दोनों दलों के बीच तालमेल और टकराव दोनों की स्थिति देखने को मिल सकती है.

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