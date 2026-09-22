बीकानेर नगर निगम में उलटफेर, भाजपा के पंकज बने डिप्टी मेयर, कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग
भाजपा के पंकज को 40 तो कांग्रेस की नसीम बानो को 38 वोट मिले. एक दिन पहले कांग्रेस के अनिल कल्ला चुने गए थे मेयर.
Published : September 22, 2026 at 6:11 PM IST
बीकानेर: बीकानेर नगर निगम में उप महापौर चुनाव के नतीजे ने सियासी समीकरण बदल दिए. महापौर चुनाव में कांग्रेस के अनिल कल्ला की जीत के बाद अब डिप्टी मेयर पद पर भाजपा के पंकज गहलोत विजयी रहे. गहलोत को कुल 40 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी नसीम बानो को 38 वोट मिले. एक वोट खारिज और एक वोट नोटा के खाते में गया. बीकानेर निगम में कुल 80 पार्षद हैं. इनमें कांग्रेस ने 42, भाजपा ने 27 एवं 10 वार्ड में निर्दलीय एवं एक पर आरएलपी जीती. बहुमत के लिए 41 पार्षदों का समर्थन जरूरी था.
बहुमत के बावजूद कांग्रेस को झटका: महापौर चुनाव में कांग्रेस के अनिल कल्ला ने जीत दर्ज की थी और निर्दलीयों का साथ लेते हुए कांग्रेस ने भाजपा खेमे में क्रॉस वोटिंग का फायदा उठाते हुए 50 वोट लिए. इसके बाद उप महापौर चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन परिणाम ने तस्वीर बदल दी. कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी नसीम बानो को 38 वोट ही मिले, जबकि भाजपा के पंकज गहलोत ने 40 वोट हासिल किए. इस तरह गहलोत ने दो वोट के अंतर से उप महापौर का चुनाव जीत लिया.
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भाजपा की कांग्रेस के बहुमत में सेंध: कांग्रेस के पास 42 पार्षद होने के बावजूद उसकी प्रत्याशी नसीम को 38 वोट मिलना और भाजपा प्रत्याशी को 40 वोट मिलना क्रॉस वोटिंग का संकेत है. भाजपा के पास चुनाव से पहले 27 पार्षद थे. ऐसे में गहलोत को 40 वोट मिलना भाजपा के घोषित संख्याबल से काफी अधिक है. कांग्रेस के 42 पार्षदों के मुकाबले नसीम को 38 वोट मिलने से साफ है कि मतदान में पार्टी के घोषित बहुमत के अनुसार वोट नहीं पड़े.
महापौर कांग्रेस का, नायब भाजपा का: बीकानेर निगम में एक दिन पहले कांग्रेस के अनिल कल्ला महापौर चुने गए थे. कांग्रेस के 42 पार्षद होने के कारण महापौर चुनाव में उसे बहुमत का लाभ मिला था. उप महापौर पद भाजपा के खाते में जाने के बाद निगम में महापौर कांग्रेस का और उप महापौर भाजपा का होगा. इससे निगम की राजनीति में दोनों दलों के बीच तालमेल और टकराव दोनों की स्थिति देखने को मिल सकती है.
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चुनाव से पहले भी थी हलचल: उप महापौर चुनाव के लिए मंगलवार को निर्वाचन प्रक्रिया तय थी. सुबह बैठक शुरू होने के बाद नामांकन, नामांकन पत्रों की संवीक्षा और नाम वापसी की प्रक्रिया हुई. आवश्यकता पड़ने पर दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक मतदान और इसके बाद मतगणना का प्रावधान था. भाजपा ने उप महापौर पद के लिए वार्ड 51 के पार्षद पंकज गहलोत को प्रत्याशी बनाया. चुनाव से पहले कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर भी मंथन और दावेदारी की स्थिति सामने आई थी.
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भाजपा खेमे में उत्साह: उप महापौर चुनाव के दौरान निगम में दोनों दलों के समर्थकों और कार्यकर्ता मौजूद रहे, हालांकि भाजपा खेमे में महापौर चुनाव से ज्यादा उत्साह दिखा. भाजपा कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे. कांग्रेस कार्यकर्ता भी मतदान परिसर पहुंचे. दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आए तो एक-दूसरे को देखकर नारेबाजी शुरू हो गई. काफी देर दोनों ओर से नारेबाजी चली.
यशपाल की पुलिस से बहस: उप महापौर चुनाव के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यशपाल गहलोत की पुलिस से बहस हो गई. पुलिस ने उन्हें मतदान परिसर से बाहर कर दिया. इस दौरान पुलिस अधिकारी चक्रवर्ती सिंह और यशपाल गहलोत में बहस हुई. गहलोत ने पुलिस पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया.
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