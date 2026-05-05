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मथुरा में हत्या के मामले में जिला जज ने सुनाई अभियुक्त को मौत की सज़ा

मथुरा में बलात्कार में असफल हत्यारे को जिला अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. साथ ही 1.30 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया.

DEATH SENTENCED
आरोपी के खिलाफ सभी सबूत मिलने पर न्यायालय ने उसे फांसी की सजा सुनाई है. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 6:54 PM IST

3 Min Read
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मथुरा: मंगलवार को जिला जज न्यायाधीश ने हत्या के मामले में अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई गई. न्यायालय ने आरोपी के ऊपर एक लाख तीस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

बता दें कि 11 मार्च 2025 को जनपद के फरह क्षेत्र में बहन की देवरानी से दुष्कर्म में असफल आरोपी ने उसे जिंदा जला दिया था.

आरोपी के खिलाफ सभी सबूत मिलने पर न्यायालय ने उसे फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी उमेश ने बहन की देवरानी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी और उसे जिंदा जला दिया था.

बलात्कार में असफल हत्यारे को अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई. (ईटीवी भारत)

बता दें कि फरह थाना क्षेत्र के एक गांव में बहन की देवरानी के घर पर 11 मार्च 2025 की सुबह आरोपी उमेश, हरियाणा के पलवल से उसके घर पर पहुंचा था. बहन ने भाई की खूब खातेदारी की थी. इसी दौरान वो खाना तैयार करने के लिए किचन में चली गई थी.

परिवार के लोग खेत पर काम करने के लिए चले गए थे. उमेश घर पर बहन की देवरानी के कमरे में बुर्का पहन कर घुस गया और देवरानी से जबरन दुष्कर्म ीक कोशिश की. विरोध करने पर उमेश ने बहन की देवरानी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और छत पर से कूद कर मौके से फरार हो गया.

परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया

फरह थाना क्षेत्र इलाके में हुई घटना के बाद घायल पीड़िता को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया.

परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने उमेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. घटना के तीन दिन बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई और जेल भेज दिया गया.

आरोपी बुर्का साड़ी पहन कर आया था लड़की से मिलने

उमेश की बहन की शादी मथुरा जनपद के फरह थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी. उमेश, बहन से मिलने के लिए अक्सर उसके गांव में आता था. इसी दौरान बहन की देवरानी से उसके संपर्क हो गए थे.

जिला जज ने सुनाई फांसी की सजा

मंगलवार को जनपद के फरह थाना क्षेत्र इलाके में हुई 11 मार्च 2025 को बहन की देवरानी की हत्या मामले में जिला अदालत ने आरोपी उमेश कुमार को फांसी की सजा सुनाई है और आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सभी सबूत कोर्ट मैं पेश किए थे. इस तरह से साल भर में ही अदालत ने इस मामले में फैसला सुना दिया.

डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया आज जिला न्यायालय जज साहब ने निर्णय दिया है. जनपद के फरह थाना क्षेत्र के गांव में 11 अप्रैल 2025 को एक घटना हुई थी. आज न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला आरोपी के खिलाफ सुनाया है.

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