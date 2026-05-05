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मथुरा में हत्या के मामले में जिला जज ने सुनाई अभियुक्त को मौत की सज़ा

आरोपी के खिलाफ सभी सबूत मिलने पर न्यायालय ने उसे फांसी की सजा सुनाई है. ( ईटीवी भारत )

मथुरा: मंगलवार को जिला जज न्यायाधीश ने हत्या के मामले में अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई गई. न्यायालय ने आरोपी के ऊपर एक लाख तीस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. बता दें कि 11 मार्च 2025 को जनपद के फरह क्षेत्र में बहन की देवरानी से दुष्कर्म में असफल आरोपी ने उसे जिंदा जला दिया था. आरोपी के खिलाफ सभी सबूत मिलने पर न्यायालय ने उसे फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी उमेश ने बहन की देवरानी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी और उसे जिंदा जला दिया था. बलात्कार में असफल हत्यारे को अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई. (ईटीवी भारत) बता दें कि फरह थाना क्षेत्र के एक गांव में बहन की देवरानी के घर पर 11 मार्च 2025 की सुबह आरोपी उमेश, हरियाणा के पलवल से उसके घर पर पहुंचा था. बहन ने भाई की खूब खातेदारी की थी. इसी दौरान वो खाना तैयार करने के लिए किचन में चली गई थी. परिवार के लोग खेत पर काम करने के लिए चले गए थे. उमेश घर पर बहन की देवरानी के कमरे में बुर्का पहन कर घुस गया और देवरानी से जबरन दुष्कर्म ीक कोशिश की. विरोध करने पर उमेश ने बहन की देवरानी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और छत पर से कूद कर मौके से फरार हो गया. परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया