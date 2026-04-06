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धौलपुर: 9 साल पुराने हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

21 जून 2017 को दोषियों ने धारदार हथियारों से गिरन सिंह की हत्या कर दी थी. जिला एवं सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया.

9 साल पुराने हत्याकांड में कोर्ट का फैसला
9 साल पुराने हत्याकांड में कोर्ट का फैसला (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
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धौलपुर: वर्ष 2017 में दिहौली थाना क्षेत्र के जारह गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई गिरन सिंह की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोलिया के अनुसार 21 जून 2017 को गिरन सिंह के घर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन चल रहा था. इसी दौरान मृतक के भाई के बेटों ने घर पर हमला कर दिया और धारदार हथियारों से गिरन सिंह की हत्या कर दी. घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया, जिसमें बड़े भाई हिम्मत सिंह द्वारा जमीन गिरन सिंह के नाम किए जाने को लेकर रंजिश चल रही थी. हिम्मत सिंह की कोई संतान नहीं थी.

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इस मामले में मृतक के पुत्र शंकर सिंह ने दिहौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने आठ आरोपियों को दोषी माना है, हालांकि एक अभियुक्त सुरेंद्र सिंह की पहले ही जेल में मृत्यु हो चुकी है. अदालत ने शेष सात अभियुक्त रणवीर, रविंद्र सिंह, चौब सिंह, धर्मेंद्र, कल्ला, यशपाल और राजवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोलिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया है.

जमीन बंटवारे का था विवाद: हत्या की वजह जमीन का हिस्सा था. मृतक के बड़े भाई हिम्मत सिंह ने अपने हिस्से की जमीन गिरन सिंह के नाम कर दी थी. हिम्मत सिंह के कोई संतान नहीं थी. गिरन सिंह द्वारा हिम्मत सिंह की देखभाल और परिवरिश की जाती थी, लेकिन गिरन सिंह के तीसरे भाई के लड़के इससे खफा थे. जमीन बंटवारे को लेकर कई मर्तबा पूर्व में दोनों में झगड़े भी हो चुके थे. 21 जून 2017 को भतीजे ने एक राय होकर गिरने की हत्या कर दी.

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सात दोषियों को आजीवन कारावास
7 SENTENCED IN MURDER CASE
MURDER OVER A LAND DISPUTE
धौलपुर में 7 लोगों को आजीवन कारावास
7 SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT

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