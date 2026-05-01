भरतपुर में ऑपरेशन ‘म्यूल हंटर’ में बड़ी कार्रवाई, 103 साइबर ठग गिरफ्तार, जयपुर में होटल में पुलिस की दबिश
पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भरतपुर में 103 साइबर ठगों को पकड़ा. जयपुर में होटल से कूदकर भागे ठग, 1 को पुलिस ने पकड़ा.
Published : May 1, 2026 at 8:48 PM IST
भरतपुर/जयपुर: भरतपुर रेंज में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन म्यूल हंटर’ के तहत डीग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 103 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. अभियान के दौरान साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले खातों और सिम उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क पर भी कड़ा प्रहार किया गया. वहीं, जयपुर में एक होटल में पुलिस ने दबिश दी, जहां ठग रुके हुए थे. पुलिस ने होटल से एक ठग को पकड़ा है.
डीग एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि कार्रवाई के तहत अब तक कुल 34 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. वहीं, एनसीआरपी (राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) पर इन साइबर ठगों के खिलाफ करीब 4.80 करोड़ रुपये (4,80,53,917 रुपये) की ठगी से संबंधित 156 शिकायतें दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 108 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 158 सिम कार्ड, 20 एटीएम कार्ड, 18 बैंक पासबुक और 9 चेकबुक जब्त किए हैं. इसके अलावा एक थार गाड़ी और 2,32,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं, जो साइबर ठगी के नेटवर्क में उपयोग किए जा रहे थे.
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सिम उपलब्ध कराने वाले एजेंट भी दायरे में: अभियान के तहत आम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सिम कार्ड जारी कर साइबर ठगों को उपलब्ध कराने वाले दो पीओएस सिम विक्रेता एजेंटों के खिलाफ भी अलग-अलग दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इससे स्पष्ट है कि पुलिस अब सिर्फ ठगों ही नहीं, बल्कि उनके सहयोगी नेटवर्क पर भी शिकंजा कस रही है.
हजारों सिम और आईएमईआई ब्लॉक: डीग पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुल 1074 सिम कार्ड और 1056 मोबाइल आईएमईआई नंबर ब्लॉक कराए हैं, ताकि साइबर अपराध की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जा सके और भविष्य में इनका दुरुपयोग न हो. डीग एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि यह कार्रवाई साइबर ठगी के संगठित नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. आगे भी ऐसे अभियानों को जारी रखते हुए आमजन को साइबर अपराध से सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.
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साइबर ठगी का तरीका
- चोरी या लूट के मोबाइल में फर्जी सिम डालकर कॉल करना
- व्हाट्सएप कॉल के जरिए जानकार बनकर पैसे मांगना
- फर्जी नौकरी का लालच देकर रजिस्ट्रेशन फीस लेना
- पुराने सिक्कों,नोटों की खरीद के नाम पर ठगी
- सोशल मीडिया पर विज्ञापन डालकर एडवांस राशि लेना
- ठगी की रकम को तुरंत अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर देना
पुलिस आरोपियों से 108 मोबाइल फोन, 158 सिम कार्ड, 20 एटीएम कार्ड, 18 बैंक पासबुक, 9 चेकबुक, 1 थार गाड़ी और 2.32 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं.
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वहीं, जयपुर के जालूपुरा थाना इलाके में ठहरे साइबर ठग पुलिस से बचने के लिए कमरे की खिड़की से कूदकर भाग गए. हालांकि, ऊंचाई से गिरने से उनका एक साथी घायल हो गया, जिसे सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया. उपचार के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथियों की तलाश जारी है. जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि साइबर ठगी की रकम किराए के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाने के आरोप में मंडावर (टोंक) निवासी राजेंद्र कुमार बैरवा को जालूपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि उसके साथी सूरज शर्मा, अजय और अन्य की तलाश जारी है.
मुखबिर की सूचना पर पुलिस की दबिश: जालूपुरा थानाधिकारी हवासिंह मंगवा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर होटल केडी पैलेस में जांच की गई. टीम एक कमरे में पहुंची तो कुछ लोग खिड़की से कूदकर भाग गए. राजेंद्र बैरवा चोटिल होने से पकड़ा गया. पड़ताल में सामने आया कि राजेंद्र और उसके साथी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों के बैंक खाते किराए पर लेकर उनमें साइबर ठगी की रकम जमा करवाते थे. इन बैंक खातों के खिलाफ कई राज्यों में साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं.
बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा: उन्होंने बताया कि कमरे से पुलिस ने 19 मोबाइल, एक लैपटॉप और अन्य सामान जब्त किया है. पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी बैंक खाते किराए पर लेकर उनमें साइबर ठगी की रकम जमा करवाते और नकदी निकलवा लेते हैं. यह रकम फिर दूसरे बैंक खातों में रोटेट करते रहते हैं. इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल, आरोपी के बाकि साथियों की तलाश जारी है.
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