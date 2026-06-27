हजारीबाग पुलिस ने 70 लाख रुपए की अवैध शराब की जब्त, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई
हजारीबाग पुलिस ने शराब के कार्टन से लदा एक ट्रक जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग ₹70 लाख आंकी गई है.
Published : June 27, 2026 at 8:42 PM IST
हजारीबागः पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 70 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है. हजारीबाग पुलिस को नशाबंदी और राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो पटना से गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक के जरिए अंग्रेजी शराब की तस्करी हो रही है. सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 935 कार्टन अंग्रेजी शराब के जब्त किए. प्रारंभिक जांच में यह पता चला शराब बिहार में तस्करी की जा रही थी.
सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई
हजारीबाग में बरकट्ठा पुलिस ने एक होटल के पास अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें अंग्रेजी शराब के कार्टन भरे हुए थे. मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की शाम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और शराब से भरा ट्रक जब्त कर लिया.
70 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त
बरही सीडीपीओ राधा प्रेम किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि 'झारखंड होटल' के समीप सड़क किनारे खड़े ट्रक (यूके 18 सीए 6133) खड़ा होने की सूचना मिली. जिसमें भारी मात्रा में शराब थी. इस सूचना के आलोक में टीम गठित कर ऑपरेशन चलाया गया. जिसमें लगभग 70 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की गई है.
ट्रक चालक से पूछताछ की जा रही है
बरही CDPO ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान शराब से भरे 935 कार्टन जब्त किए गए. इसकी जानकारी निषेध और राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, पटना ने दी थी. उन्होंने बताया कि हजारीबाग एसपी अमन कुमार के निर्देश पर टीम गठित कर यह कार्रवाई की गई. पुलिस ने ट्रक चालक उत्तराखंड निवासी दलजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है.
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