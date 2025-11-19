ETV Bharat / state

कोटा में घरेलू विवाद ने लिया खौफनाक रूप, प्लॉट खरीदने के दबाव से नाराज पति ने काटा पत्नी का कान

कोटा में पति ने इलाज के बहाने पत्नी को बुलाया और सुनसान जगह ले जाकर चाकू से कान काट दिया.

Kota ear cut incident
महावीर नगर थाना, कोटा (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
कोटा: महावीर नगर थाना क्षेत्र की हरिओम नगर कच्ची बस्ती में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. पति ने अपनी बीमार पत्नी को इलाज के बहाने कोटा बुलाया और मंगलवार देर रात सुनसान जगह पर ले जाकर चाकू से हमला कर उसका एक कान पूरी तरह से काटकर अलग कर दिया. गंभीर रूप से घायल महिला को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ अंगभंग का मुकदमा दर्ज किया गया है.

थाना अधिकारी रमेश कविया ने बताया कि पीड़िता गिरजेश (30 साल) अपने पति खुशराज (32 साल) के साथ हरिओम नगर कच्ची बस्ती में रहती है. खुशराज मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है. गिरजेश पिछले दो महीने से बीमार थी और मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था. डिस्चार्ज होने के बाद वह अपने पीहर देवली माझी चली गई थी.

थाने में जाकर किया सरेंडर: रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि खुशराज ने फॉलोअप ट्रीटमेंट के बहाने उसे कोटा बुलाया. उसके पिता से फोन पर इलाज के कागजात भी मंगवाए. मंगलवार रात करीब 10 बजे के बाद खुशराज काम से लौटा और गिरजेश को सुनसान इलाके में झाड़ियों के बीच ले गया और चाकू से हमला कर कान काट दिया. कान शरीर से पूरी तरह अलग हो गया. घटना के बाद खुशराज खुद महावीर नगर थाने पहुंच गया और सरेंडर कर दिया.

प्लॉट लेने का दबाव: आरोपी पति ने पुलिस को बताया कि पत्नी प्लॉट खरीदने का लगातार दबाव बना रही थी और दो महीने से अलग रह रही थी. इसी गुस्से में उसने यह कृत्य किया है. थाना अधिकारी रमेश कविया ने बताया कि पुलिस ने खुशराज के खिलाफ अंगभंग के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. इस अपराध में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

