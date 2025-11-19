ETV Bharat / state

कोटा में घरेलू विवाद ने लिया खौफनाक रूप, प्लॉट खरीदने के दबाव से नाराज पति ने काटा पत्नी का कान

महावीर नगर थाना, कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: महावीर नगर थाना क्षेत्र की हरिओम नगर कच्ची बस्ती में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. पति ने अपनी बीमार पत्नी को इलाज के बहाने कोटा बुलाया और मंगलवार देर रात सुनसान जगह पर ले जाकर चाकू से हमला कर उसका एक कान पूरी तरह से काटकर अलग कर दिया. गंभीर रूप से घायल महिला को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ अंगभंग का मुकदमा दर्ज किया गया है. थाना अधिकारी रमेश कविया ने बताया कि पीड़िता गिरजेश (30 साल) अपने पति खुशराज (32 साल) के साथ हरिओम नगर कच्ची बस्ती में रहती है. खुशराज मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है. गिरजेश पिछले दो महीने से बीमार थी और मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था. डिस्चार्ज होने के बाद वह अपने पीहर देवली माझी चली गई थी. इसे भी पढ़ें- आपसी विवाद में पत्नी को चाकू घोंपा, फंदे पर झूला पति