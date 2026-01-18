पानी पर दो भाइयों में पंगा : घर में घुसकर हमले में वृद्धा समेत पांच गंभीर घायल
आरोपी घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण एवं नकदी जबरन ले ली तथा जाते समय पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे गए.
Published : January 18, 2026 at 1:24 PM IST
कुचामन सिटी: जिले के नावां के निकट कासेड़ा गांव में पारिवारिक विवाद में जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. घर में घुसकर मारपीट की गई. इसमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों पक्षों में कुएं के पानी को लेकर विवाद सामने आया है.
नावां थाना प्रभारी नंदलाल ने बताया कि पीड़ित परिवार ने रिपोर्ट दी है. इस आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. कासेड़ा में देवनारायण मंदिर के समीप गुर्जर समुदाय के एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया. रिपोर्ट में कहा कि 15 से 20 आरोपियों ने धारदार हथियारों एवं लाठी-सरियों से गुर्जर समाज के परिवार पर हमला किया. पीड़ित रामकरण पुत्र छीतरमल ने बताया कि कुएं के पानी की मोटर को लेकर उसकी भाई रतनाराम से रविवार को कहासुनी हुई थी. इसी विवाद को आधार बनाकर रतनाराम ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया तथा सभी ने एकराय होकर पीड़ित के घर में जबरन घुसे और हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने न केवल रामकरण एवं उसके भाइयों के साथ, बल्कि उसकी 70 वर्षीय मां पांची देवी एवं भाभी लक्ष्मी को भी बेरहमी से पीटा. सभी को गंभीर एवं आंतरिक चोटें आईं हैं.
जेवर और नकदी भी ले गए: पीड़ित रामकरण के अनुसार, मारपीट के दौरान आरोपी घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण एवं नकदी जबरन ले ली तथा जाते समय पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे गए. हमले में रामकरण और नानूराम के सिर में गंभीर चोटें आई, जबकि जगदीश, पांची देवी एवं भाभी लक्ष्मी को गंभीर आंतरिक चोटें आईं. घटना की सूचना पर नावां पुलिस के हेड कांस्टेबल परमाराम मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे. घायलों को एम्बुलेंस से नावां उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार किया गया.
