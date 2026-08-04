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बाड़मेर में नाबालिग से दुष्कर्म मामला: पुलिस ने मात्र 14 दिन में पेश किया चालान, जल्द न्याय की जगी आस

जांच के दौरान पीड़िता के बयान, साक्ष्य संकलन और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित समय सीमा में संकलित किया.

Office of the Superintendent of Police, Barmer
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बाड़मेर (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 6:41 PM IST

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बाड़मेर: जिले में 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के चर्चित मामले में बाड़मेर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 14 दिन में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया. पुलिस कार्रवाई में तेजी से पीड़िता को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.

बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि 19 जुलाई को नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई थी. घटना के संबंध में महिला थाने में मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने आरोपी मगसिंह को घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में पुलिस ने तत्परता से अनुसंधान करते हुए 14 दिन में आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया. पुलिस को उम्मीद है कि मजबूत साक्ष्यों और समय पर प्रस्तुत किए चालान के आधार पर आरोपी के खिलाफ शीघ्र न्यायिक निर्णय होगा तथा पीड़िता को जल्द न्याय मिल सकेगा.

एएसपी नितेश आर्य बोले... (ETV Bharat Barmer)

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ऐसे बढ़ी जांच: नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करने के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया. जांच के दौरान पीड़िता के बयान, साक्ष्य संकलन और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित समय सीमा में संकलित किया. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के साथ ही आवश्यक कार्रवाई के बाद महज 14 दिन में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया.

आरोपी का केस नहीं लड़ने का आग्रह: नाबालिग से दरिंदगी की घटना के बाद से पीड़ित परिवार एवं सर्व समाज में आक्रोश है. पीड़ित परिवार एवं सर्व समाज ने आक्रोश रैली निकालकर पीड़िता को जल्द न्याय और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की. इससे पहले बाड़मेर बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लेते हुए अधिवक्ताओं से आरोपी का केस नहीं लड़ने का आग्रह किया था.

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POLICE INITIATIVE FOR JUSTICE
CHALLAN PRESENTED IN 14 DAYS
दुष्कर्म पर सर्वसमाज में रोष
MINOR MOLESTATION CASE IN BARMER

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