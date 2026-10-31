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धौलपुर में नाबालिग का अपहरण एवं हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद

अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, धौलपुर ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने मनियां थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण एवं हत्या मामले के आरोपी राकेश कुमार को शनिवार को दोषी ठहराया एवं आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने राकेश पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.