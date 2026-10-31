धौलपुर में नाबालिग का अपहरण एवं हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद
दो साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट का निर्णय. दोषी पर 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया.
Published : October 31, 2026 at 8:48 PM IST
धौलपुर: अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने मनियां थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण एवं हत्या मामले के आरोपी राकेश कुमार को शनिवार को दोषी ठहराया एवं आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने राकेश पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.
बहला-फुसलाकर ले गया था: अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि घटना 30 अगस्त 2024 की है. मनियां निवासी राकेश कुमार पुत्र फकीरा उर्फ फकीर नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. इसके बाद बसई नवाब रोड स्थित गैस एजेंसी के पास खेत में नाबालिग की गला दबाकर हत्या कर दी गई. घटना के संबंध में मृतक के पिता ने मनियां थाने में रिपोर्ट दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच और अनुसंधान शुरू किया.
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सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान: अपर लोक अभियोजक सिकरवार ने बताया कि पुलिस अनुसंधान के दौरान सामने आया कि आरोपी राकेश नाबालिग को साथ ले गया था. इसकी पुष्टि गैस एजेंसी पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से हुई. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया.
साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध: अपर लोक अभियोजक ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश गोपाल सैनी ने की. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों ने घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की. कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के बाद आरोपी राकेश कुमार को अपहरण और जघन्य हत्या का दोषी माना. न्यायाधीश गोपाल सैनी ने राकेश को उम्रकैद एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया.
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