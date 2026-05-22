भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले: पेंशनर्स को घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र सुविधा, राजस्थान इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में ने पेंशनर्स को राहत, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 और जल संरक्षण अभियान जैसे अहम फैसले लिए गए.
Published : May 22, 2026 at 9:30 PM IST
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में पेंशनर्स को घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा देने का फैसला किया गया, जिससे बुजुर्गों को राहत मिलेगी. वहीं, राज्य में निवेश और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए डेटा सेंटर को उद्योग का दर्जा देने और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी गई. सरकार का मानना है कि इन फैसलों से रोजगार और निवेश के नए अवसर बढ़ेंगे. कैबिनेट बैठक के अहम फैसलों को लेकर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने मीडिया को सीएमओ कॉन्फ्रेंस हॉल में जानकारी दी.
राजस्थान इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026: उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में उद्योग, रोजगार, पेंशनर्स, जल संरक्षण, ऊर्जा और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. सरकार ने इसे राजस्थान के अगले 25 वर्षों के विकास का रोडमैप बताया. राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लागू करने का निर्णय लिया है. नई नीति में हर जिले की विशेषता के अनुसार उद्योग विकसित किए जाएंगे. होटल, वेयरहाउस, रिसाइक्लिंग प्लांट और अन्य उद्योगों को भी नीति में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि निवेशकों को अब सिर्फ भूमि नहीं, बल्कि समयबद्ध क्लीयरेंस भी चाहिए. इसके लिए सरकार ने अनुमति प्रक्रियाओं की समय सीमा तय कर दी है, जिससे तेजी से निवेश आएगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.
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पेंशनर्स को घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा: राठौड़ ने बताया कि राजस्थान सिविल सेवा नियमों में संशोधन करते हुए पेंशनर्स को मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा देने का फैसला किया गया है. दिव्यांगजनों को अब केवल एक बार प्रमाण पत्र देना होगा. वहीं नॉन-गजेटेड अधिकारी भी प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे और कई प्रक्रियाओं में अब केवल एक अधिकारी के हस्ताक्षर ही मान्य होंगे. उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री को एग्रिकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर मंत्रिमंडल की ओर से अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया.
25 मई से शुरू होगा ‘वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान’: जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बताया कि राज्य में 25 मई से ‘वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान’ शुरू किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर स्थित गंगा मैया मंदिर से इसका शुभारंभ करेंगे. 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर तक जल संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम होंगे. सभी विभागों को अलग-अलग लक्ष्य दिए गए हैं. “हरियालो राजस्थान” अभियान भी इसके साथ जोड़ा जाएगा. जिला स्तर पर समापन समारोह होंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा. प्रभारी मंत्री अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे.
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अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में सशर्त भूमि आवंटन किया गया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम-शहरी वार्ड विकास अभियान 19 मार्च से 15 मई तक चलाया गया. इस दौरान 457 पंचायत समितियों, 14,403 ग्राम पंचायतों, 309 नगरीय निकायों और 10,345 वार्डों तक अभियान पहुंचा.
भीषण गर्मी के बीच पानी-बिजली आपूर्ति पर सरकार सख्त: कैबिनेट बैठक में भीषण गर्मी को देखते हुए पानी और बिजली आपूर्ति की समीक्षा भी की गई. मुख्यमंत्री ने जिला प्रभारी मंत्रियों को निगरानी की जिम्मेदारी दी है. मंत्री और अधिकारी वीसी के साथ जिलों में जाकर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे. सरकार ने दावा किया कि पीक डिमांड के बावजूद राजस्थान में बिजली कटौती नहीं की गई और पिछले दिनों में बिजली उत्पादन में सुधार हुआ है.
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ईवी को बढ़ावा, राजस्थान में लगेंगे 591 चार्जिंग स्टेशन: हीरालाल नागर ने बताया कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 262 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं, जिनके तहत कुल 591 चार्जिंग पॉइंट स्थापित होंगे. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में सरकारी स्तर पर ईवी वाहनों के उपयोग को लेकर भी चर्चा हुई.
तबादलों पर अभी कोई फैसला नहीं: राजस्थान सरकार में तबादलों को लेकर फिलहाल कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है. मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि बैठक में तबादलों से प्रतिबंध हटाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागों की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अनुमति से तबादला प्रक्रिया शुरू की जाती है. सरकार जरूरत और प्रशासनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है. मंत्री ने कहा कि यदि भविष्य में तबादलों को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा तो उसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक रूप से दी जाएगी.
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