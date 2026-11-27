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हाईकोर्ट के 72 वर्षों के इतिहास में पूर्णपीठ का निर्णय, किसी संगठन के अपंजीकृत होने से याचिका खारिज नहीं हो सकती

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट के 72 सालों के इतिहास में पांच न्यायाधीशों की पूर्णपीठ ने दूसरा बड़ा निर्णय पारित करते हुए कहा कि किसी संगठन अथवा संघर्ष समिति का पंजीकृत नहीं होना, उसकी रिट याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता. न्यायालय को यह देखना होगा कि याचिका में किसके अधिकारों के संरक्षण की मांग की गई है, शिकायत की प्रकृति क्या है, याचिका दायर करने वाले व्यक्तियों की वैधानिक क्षमता क्या है और कार्यवाही सद्भावना से की गई है या नहीं.