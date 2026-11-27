हाईकोर्ट के 72 वर्षों के इतिहास में पूर्णपीठ का निर्णय, किसी संगठन के अपंजीकृत होने से याचिका खारिज नहीं हो सकती
इस मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 1995 के आरएसईबी अकाउंट एसोसिएशन प्रकरण से जुड़ी है.
Published : November 27, 2026 at 8:15 PM IST
जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट के 72 सालों के इतिहास में पांच न्यायाधीशों की पूर्णपीठ ने दूसरा बड़ा निर्णय पारित करते हुए कहा कि किसी संगठन अथवा संघर्ष समिति का पंजीकृत नहीं होना, उसकी रिट याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता. न्यायालय को यह देखना होगा कि याचिका में किसके अधिकारों के संरक्षण की मांग की गई है, शिकायत की प्रकृति क्या है, याचिका दायर करने वाले व्यक्तियों की वैधानिक क्षमता क्या है और कार्यवाही सद्भावना से की गई है या नहीं.
हाईकोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पूर्णपीठ ने जैसलमेर जिला किसान संघर्ष समिति, जैसलमेर बनाम राज्य राजस्थान एवं अन्य याचिकाओं में अपना निर्णय पारित किया है. इस मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 1995 के आरएसईबी अकाउंट एसोसिएशन प्रकरण से जुड़ी है. उस मामले में पूर्णपीठ के समक्ष एक सीमित विधिक प्रश्न संदर्भित किया गया था, लेकिन निर्णय में अपंजीकृत संगठन की ओर से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने की क्षमता और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को लेकर व्यापक टिप्पणियां की गई थीं. पूर्णपीठ ने यह माना था कि अपंजीकृत संगठन के अपने मौलिक अधिकार नहीं होते और उसने ऐसे संगठनों के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की थीं.
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इस दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट की तत्कालीन खंडपीठ ने 20 दिसंबर, 1999 को मामले को बड़ी पीठ के समक्ष संदर्भित किया. इसके साथ तीन महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उठे, क्या संदर्भित पीठ अपने समक्ष भेजे गए प्रश्नों से आगे जाकर निर्णय दे सकती है, क्या अपंजीकृत संगठन की ओर से अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की जा सकती है और क्या संगठन के अपने मौलिक अधिकार न होने के कारण उसके सदस्यों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की मांग भी नहीं की जा सकती.
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अधिवक्ता अर्पित भूत ने बताया कि इन प्रश्नों पर निर्णय के लिए 15 सितंबर, 2026 को पांच न्यायाधीशों की पूर्णपीठ गठित की गई. मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायाधीश मुन्नूरी लक्ष्मण, न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा, न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू और न्यायाधीश बिपिन गुप्ता शामिल थे. पूर्णपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि किसी संगठन अथवा संघर्ष समिति का पंजीकृत न होना मात्र इस आधार पर उसकी रिट याचिका को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता.
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न्यायालय को यह देखना होगा कि याचिका में किसके अधिकारों के संरक्षण की मांग की गई है, शिकायत की प्रकृति क्या है, याचिका दायर करने वाले व्यक्तियों की वैधानिक क्षमता क्या है और कार्यवाही सद्भावना से की गई है या नहीं. पूर्णपीठ ने वर्ष 1995 के निर्णय में निर्धारित शर्तों (सी), (डी) और (एफ) को पुनः स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें कठोर एवं अनिवार्य पूर्वशर्तों के रूप में यांत्रिक ढंग से लागू नहीं किया जा सकता. न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी वास्तविक जनहित के मुद्दे को केवल इस कारण प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि प्रभावित लोगों ने स्वयं को औपचारिक रूप से पंजीकृत संस्था के बजाय संघर्ष समिति के रूप में संगठित किया है.
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एक अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष में पूर्णपीठ ने संगठन के अपने मौलिक अधिकारों और उसके सदस्यों के मौलिक अधिकारों के बीच अंतर स्पष्ट किया. संगठन के स्वयं के मौलिक अधिकार न होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपने सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिनिधिक कार्यवाही नहीं कर सकता. अपंजीकृत संगठन की स्थिति में उसके पदाधिकारियों को सह-याचिकाकर्ता अथवा प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बनाया जा सकता है. पूर्णपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि बड़ी पीठ को संदर्भित किए गए विधिक प्रश्नों तक ही अपना निर्णय सीमित रखना चाहिए. संदर्भ से बाहर किसी प्रश्न पर की गई टिप्पणी मात्र से वह बाध्यकारी विधिक सिद्धांत नहीं बन जाती.
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इस निर्णय का महत्व इस बात में है कि यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय तक पहुंच और सामूहिक प्रतिनिधित्व के संबंध में महत्वपूर्ण विधिक स्थिति स्पष्ट करता है. इससे यह सिद्धांत स्थापित होता है कि वास्तविक सामूहिक शिकायतों और जनहित के मुद्दों पर न्यायालय तक पहुंच का प्रश्न केवल किसी संगठन के पंजीकरण की औपचारिकता से तय नहीं होगा. साथ ही, यह निर्णय बड़ी पीठों के संदर्भाधिकार और उनके निर्णयों की बाध्यकारी सीमा को भी स्पष्ट करता है. याचिकाकर्ता जैसलमेर जिला किसान संघर्ष समिति की ओर से अधिवक्ता अर्पित भूत ने पैरवी की. पूर्णपीठ ने संदर्भित विधिक प्रश्नों का उत्तर देने के बाद मूल रिट याचिका को शेष मुद्दों पर सुनवाई और निर्णय के लिए सक्षम पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इस प्रकार, पूर्णपीठ ने विधिक प्रश्नों का निस्तारण किया है, जबकि मूल याचिका के गुण-दोष पर निर्णय अभी शेष है.