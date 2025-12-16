ETV Bharat / state

Vijay Diwas - ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने सुनाई रणबांकुरों की जांबाजी की कहानी

1971 में भारत-पाकिस्तान की जंग में सिंध के छाछरो की जीत राजस्थान के लिए अहम थी.

Victory parade over Pakistan in the 1971 war
पाक पर वर्ष 1971 की जंग में विजय का जुलूस (Photo courtesy: Jaipur Royal Family page)
Published : December 16, 2025 at 10:03 AM IST

Updated : December 16, 2025 at 11:34 AM IST

जयपुर: भारत–पाक युद्ध 1971 के दौरान भारतीय सेना को पाकिस्तान पर जीत दिलाने में राजस्थान के वीर सपूतों का अहम योगदान था. इस जीत का नेतृत्व जयपुर के पूर्व महाराजा और तत्कालीन लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने किया था. भारतीय सेना को पाकिस्तान के भीतर छाछरो तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले बाड़मेर जिले के बाखासर निवासी बलवंत सिंह बाखासर की प्रतिमा का रविवार को लोकार्पण किया गया. यह समारोह 16 दिसंबर को मनाए जाने वाले विजय पर्व से पहले हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, इतिहासप्रेमी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे.

इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार, बलवंत सिंह बाखासर के मार्गदर्शन में ब्रिगेडियर भवानी सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर करीब 150 किलोमीटर तक अभियान चलाकर कई इलाकों पर कब्जा किया था. यह अभियान 1971 के युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर भारत की बड़ी रणनीतिक सफलता माना जाता है.

statue of Thakur Balwant Singh Bakhasar was unveiled
ठाकुर बलवंत सिंह बाखासर की प्रतिमा का लोकार्पण (ETV Bharat)

राजस्थान के रणबांकुरों का अद्वितीय योगदान: इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि भारत–पाक युद्ध 1971 में राजस्थान के सैनिकों ने अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया. युद्ध में प्रदेश के 326 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया. इनमें शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और झुंझुनूं जिले के 152 जवान शहीद हुए. झुंझुनू के दुराना गांव के लेफ्टिनेंट जनरल कुंदन सिंह शेखावत ने कश्मीर में दुश्मन के हमलों को नाकाम करने की प्रभावी रणनीति बनाई और इसके लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया.

Thakur Balwant Singh Bakhasar
ठाकुर बलवंत सिंह बाखासर (Photo courtesy: FB Page)

कायमखानी योद्धा भी अग्रणी: शेखावाटी और नागौर क्षेत्र के कायमखानी समाज के सैनिकों और अधिकारियों ने भी युद्ध में अदम्य साहस दिखाया. 14 और 15 दिसंबर की रात हुए अचानक हमले में 14 ग्रेनेडियर्स यूनिट के 67 जवान शहीद हुए. इनमें 26 योद्धा कायमखानी समाज से थे. जयपुर जिले के 14, अलवर के 39, जोधपुर के 41, कोटा के 36, नागौर के 34, सवाई माधोपुर के 21, अजमेर के 14 और चूरू जिले के 12 जवानों ने भी देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए.

ब्रिगेडियर भवानी सिंह और छाछरो अभियान: ब्रिगेडियर भवानी सिंह को पाकिस्तान के छाछरो क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया. वहीं चित्तौड़ा गांव के कर्नल नवल सिंह राजावत ने करतार साहिब सेक्टर में वीरता दिखाने पर वीर चक्र प्राप्त किया.

Brigadier Bhawani Singh
ब्रिगेडियर भवानी सिंह (Photo courtesy: Jaipur Royal Family page)

बाखासर के बलवंत सिंह का अहम रोल: आजादी के बाद 1960–70 के दशक में पश्चिमी राजस्थान में बलवंत सिंह बाखासर जाना-पहचाना नाम थे. बलवंत सिंह का जन्म बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गांव बाखासर में हुआ, जहां एक ओर पाकिस्तान का सिंध प्रांत और दूसरी ओर गुजरात की सीमा लगती है. 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के हमले के साथ युद्ध शुरू हुआ. रेगिस्तानी इलाकों से अपरिचित भारतीय सैनिकों के लिए यह क्षेत्र चुनौतीपूर्ण था. ऐसे में ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने बलवंत सिंह बाखासर से मदद मांगी. बलवंत सिंह ने सेना को रेगिस्तान के गुप्त रास्तों से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली. उन्होंने रणनीति सुझाई कि सेना की जीपों के साइलेंसर हटाकर दूर से हमला किया जाए, ताकि दुश्मन को टैंकों के हमले का भ्रम हो. इस चाल से पाकिस्तानी चौकियां भ्रमित हो गईं. इसके बाद बलवंत सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने 7 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के छाछरो तहसील मुख्यालय तक चुपचाप पहुंचकर कई चौकियों पर कब्जा कर लिया.

A picture taken after the capture of Chachro post
छाछरो पोस्ट पर कब्जे के बाद की तस्वीर (Photo courtesy: Jaipur Royal Family page)

महज चार दिन में 3600 वर्ग किमी में कब्जा: भारतीय सेना ने 7 से 10 दिसंबर 1971 के बीच महज चार दिनों में छाछरो और अमरकोट सहित करीब 3600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और बिना बड़े नुकसान के बाड़मेर लौट आई. इस अभियान को भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में भी देखा जाता है.

Colonel Hem Singh displayed indomitable courage in the Indo-Pak war
कर्नल हेमसिंह ने भारत पाक युद्ध में दिखाया था अदम्य साहस (Photo courtesy: Social media platform)

