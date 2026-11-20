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1970 का दशक, जब घरों में नहीं थे टीवी, तब गाजियाबाद में 24 स्थानों पर लगाए गए थे सार्वजनिक टेलीविजन

विश्व टेलीविजन दिवस 2026 विशेष ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: आजकल के दौर में घरों में टीवी के लिए अलग-अलग कमरे होते हैं. किसी को क्रिकेट देखना है तो किसी को फिल्म, किसी को समाचार तो किसी को दूसरा कार्यक्रम. वहीं स्मार्टफोन ने तो मनोरंजन को हर व्यक्ति की जेब तक पहुंचा दिया है, जिसके चलते परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए भी अपने अपने स्मार्टफोन्स में बिजी रहते हैं. हालांकि एक समय ऐसा भी था जब टेलीविजन के प्रति दीवानगी को देखते हुए गाजियाबाद के तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ने एक अनूठी पहल की थी. उस वक्त शहर के 24 वार्डों में सार्वजनिक स्थान व पार्कों में सार्वजनिक टेलीविजन लगवाए गए थे.

इन सार्वजनिक स्थलों पर शाम होते ही लोगों का जमावड़ा लगने लगता था. कोई कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पहुंच जाता था तो कोई अपने दोस्तों के साथ बैठकर टीवी पर कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार करता था. वहीं अगर टीवी खराब हो जाए तो पूरा मोहल्ला उसे ठीक होने की खबर लेने लगता था. विश्व टेलीविजन दिवस 2026 के अवसर पर गाजियाबाद के उस दौर की यादें, शहर की सामूहिक जिंदगी पर गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने प्रकाश डाला.