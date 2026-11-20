1970 का दशक, जब घरों में नहीं थे टीवी, तब गाजियाबाद में 24 स्थानों पर लगाए गए थे सार्वजनिक टेलीविजन
स्मार्टफोन के दौर में मनोरंजन भले ही आपने टीवी देखना कम कर दिया हो, लेकिन कभी इसे देखते के लिए हुजूम लगता था. पढ़ें रिपोर्ट
Published : November 20, 2026 at 7:46 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: आजकल के दौर में घरों में टीवी के लिए अलग-अलग कमरे होते हैं. किसी को क्रिकेट देखना है तो किसी को फिल्म, किसी को समाचार तो किसी को दूसरा कार्यक्रम. वहीं स्मार्टफोन ने तो मनोरंजन को हर व्यक्ति की जेब तक पहुंचा दिया है, जिसके चलते परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए भी अपने अपने स्मार्टफोन्स में बिजी रहते हैं. हालांकि एक समय ऐसा भी था जब टेलीविजन के प्रति दीवानगी को देखते हुए गाजियाबाद के तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ने एक अनूठी पहल की थी. उस वक्त शहर के 24 वार्डों में सार्वजनिक स्थान व पार्कों में सार्वजनिक टेलीविजन लगवाए गए थे.
इन सार्वजनिक स्थलों पर शाम होते ही लोगों का जमावड़ा लगने लगता था. कोई कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पहुंच जाता था तो कोई अपने दोस्तों के साथ बैठकर टीवी पर कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार करता था. वहीं अगर टीवी खराब हो जाए तो पूरा मोहल्ला उसे ठीक होने की खबर लेने लगता था. विश्व टेलीविजन दिवस 2026 के अवसर पर गाजियाबाद के उस दौर की यादें, शहर की सामूहिक जिंदगी पर गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने प्रकाश डाला.
टेलीविजन का था बम्पर करेज
गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग बताते हैं कि 1960 और 1970 के दशक की यादें साझा करते हुए कहते हैं कि उस समय लोगों में टेलीविजन देखने का जबरदस्त क्रेज हुआ करता था. जिस घर में टेलीविजन होता था वहां आसपास के लोगों का जमावड़ा लग जाता था. टीवी देखने के लिए बच्चे ही नहीं बड़े भी पहुंचते थे. उस समय टेलीविजन होना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होता था. पूरे मोहल्ले में गिने चुने घरों में ही टीवी हुआ करता था. कई बार उनके माता-पिता भी पड़ोसियों को टेलीफोन करके बताते थे कि उनके बच्चे टीवी देखने के लिए आ रहे हैं. इसके बाद पड़ोसियों ने अपने घर के अंदर बुलाते थे.
घर के बाहर इंतजार करते थे बच्चे
कई बार टीवी पर कार्यक्रम शुरू होने के वक्त से पहले ही बच्चे टीवी देखने के लिए लोगों के घरों के बाहर खड़े हो जाते थे. उन्हें इंतजार रहता था कि कब घर के अंदर से बुलावा आएगा और वह टीवी देख सकेंगे. यह उस दौर की सामान्य तस्वीर थी. किसी के घर में टीवी होने का मतलब था कि शाम को वहां लोगों की भीड़ जुटेगी. हालांकि, हर घर में इतनी भीड़ को जगह देना आसान नहीं था. इसी परेशानी को तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश चंद्र गर्ग ने समझा.
शहर वासियों की समस्या का किया समाधान
सांसद अतुल गर्ग ने आगे बताया कि उनके पिता दिनेश चंद्र गर्ग जब नगर पालिका के अध्यक्ष बने तो उन्होंने लोगों की परेशानी को गंभीरता से लिया. उन्होंने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे दूसरों के घरों के बाहर खड़े होकर टेलीविजन देखते हैं. कई बार घर के मालिक आने वाले से परेशान हो जाते हैं. ऐसे में उन्होंने सोचा क्यों न लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर ही टेलीविजन देखने की सुविधा दी जाए. उस समय गाजियाबाद में करीब 24 वार्ड हुआ करते थे. नगर पालिका की ओर से सभी वार्डों में एक-एक सार्वजनिक टेलीविजन लगवाने का निर्णय लिया गया. शहर के कुल 24 पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर टीवी लगाए गए. टाउन हॉल में भी एक टेलीविजन लगाया गया. इस तरह गाजियाबाद में पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए टेलीविजन देखने की व्यवस्था की गई.
बोर्ड ने पास किया प्रस्ताव
उन्होंने बताया कि उनके पिता बेहद संवेदनशील व्यक्ति थे. वह लोगों की छोटी-छोटी जरूरत और भावनाओं को समझते थे. सार्वजनिक टेलीविजन लगवाने के पीछे भी उनकी यही सोच रही कि बच्चों और अन्य लोगों को किसी दूसरे के घर जाकर टीवी देखने की जरूरत ना पड़े. 1970 में इस योजना को नगर पालिका बोर्ड के सामने प्रस्ताव के रूप में रखा गया. 24 सार्वजनिक स्थानों पर टेलीविजन लगाने का प्रस्ताव बोर्ड में सर्वसम्मति से पास हुआ. इसपर मतदान करने की जरूरत तक नहीं पड़ी सभी ने इस पहल का समर्थन किया और इसके बाद शहर के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक टीवी लगाए गए.
सीमित वक्त के लिए होता था प्रसारण
आज टेलीविजन पर 24 घंटे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं. लेकिन उसे दौर में ऐसा नहीं था. ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर शाम के समय ही कार्यक्रम आते थे. अतुल गर्ग बताते हैं कि सार्वजनिक टेलीविजन शाम करीब 6:30 बजे से शुरू होते थे और रात 9:00 से 10:00 बजे के बीच प्रसारण समाप्त हो जाता था यानी लोगों के पास टेलीविजन देखने का सीमित समय होता था. इसी सीमित समय का लोग बेसब्री से इंतजार किया करते थे. कई बार शाम 6:30 बजे से पहले ही लोग पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच जाते थे. बच्चे पहले पहुंचकर अपनी जगह तय कर लेते थे. बड़े लोग भी कामकाज से लौटने के बाद सीधा टीवी देखने पहुंचते थे. किसी को कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार रहता था तो किसी को अपने दोस्तों के आने का. इसमें सब लोग लोग जमीन पर बैठकर कार्यक्रम देखते थे. कई जगह लोग अपने साथ बैठने के लिए चटाई भी लेकर पहुंचते थे.
कार्यक्रम को उत्साहित होकर देखते थे लोग
उस समय कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रमों को भी लोग बड़े शौक से देखते थे. शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों के प्रति भी लोगों की काफी रुचि थी. टीवी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं था, बल्कि लोगों को जानकारियां देने और सीखने का अवसर भी प्रदान करता था. खास बात यह थी कि एक ही स्क्रीन पर अलग-अलग उम्र और वर्ग के लोग एक साथ कार्यक्रम देखते थे. उस दौर में टेलीविजन चलाना आज जितना आसान नहीं था. कई बार कनेक्शन में परेशानी आ जाती थी तो कभी एंटीना ठीक से सिग्नल नहीं पकड़ पाता था. ऐसे में समय पर टीवी चालू नहीं हो पाता था लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं होता था.
समय से पहले बहुत जाते थे लोग
अतुल गर्ग ने बताया कि कई बार लोग शाम 6:30 बजे से ही पहले सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचते थे, लेकिन ऐन वक्त पर टीवी में खराबी आने या कनेक्शन न जुड़ पाने के चलते कुछ लोग ऊपर जाकर एंटीना ठीक करने में लग जाते थे. वहीं कुछ लोग नीचे बैठेकर लगातार स्क्रीन की ओर देखते रहते थे, कि कब टीवी ठीक हो और कार्यक्रम देखा जाए.
टाउन हॉल में लगा था सार्वजनिक टीवी
गाजियाबाद के टाउन हॉल में लगाई गई टीवी की व्यवस्था भी काफी दिलचस्प थी. सांसद अतुल गर्ग बताते हैं कि टाउन हॉल की बिल्डिंग के एक बरामदे में दीवार में एक एंगल लगाकर टेलीविजन रखा गया था. लोग नीचे बैठकर उसे देखते थे. उस दौर में सार्वजनिक टेलीविजन खराब हो जाना भी किसी बड़ी घटना से काम नहीं होता था. अतुल गर्ग बताते हैं, कभी-कभी तकनीकी खराबी के कारण टीवी दो-तीन दिन बंद रहता था. ऐसे में पूरे इलाके में इसी बात की चर्चा रहती थी कि टेलीविजन कब ठीक होगा और उसे ठीक करने का काम कहां तक पहुंचा है. लोग एक दूसरे से पूछते थे कि क्या खराबी आई है, टीवी कहां ठीक होने गया है कई बार तो लोग नगर पालिका के कार्यालय तक पहुंच जाते थे और वहां जाकर पूछते थे कि टेलीविजन को ठीक करने में अभी कितना और समय लगेगा.
यह भी पढ़ें- 'वाटरमैन ऑफ साउथ' से लेकर डॉक्टर 'हू नेवर रिटायर्ड' तक: 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' के नौ विजेताओं के बारे में जानें
टीवी चलाने के लगी थी ड्यूटी
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक टेलीविजन को नियमित रूप से चलने के लिए बाकायदा जिम्मेदारी तय की गई थी. जिस तरह घंटाघर की घंटे में चाबी भरने के लिए लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी. उसी तरह सभी 24 सार्वजनिक स्थानों पर टीवी चलाने और उसकी देखरेख के लिए भी जिम्मेदारियां तय की गई थी शाम को तय समय पर टेलीविजन चालू करना उसके कनेक्शन और एंटीना का ध्यान रखना और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद टीवी को बंद करना एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती थी.
यह भी पढ़ें- यश से अरविंद त्रिवेदी तक, 'रावण' के किरदार में छाए ये स्टार्स, एक ने किया था सबको निराश
टीवी ने लोगों को किया एकजुट
वहीं इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार संजय मित्तल ने बताया कि पुराने दौर में टेलीविजन सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि परिवारों को एकजुट करने में भी इसकी अहम भूमिका थी. उस समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर टीवी देखते थे. कोई अपनी पसंद बताता था तो कोई अपनी राय रखता था. टीवी देखने के बहाने परिवार के सदस्यों के बीच संवाद बना रहता था.
यह भी पढ़ें- 'रामायण' में 1 या 2 नहीं इस एक्टर ने प्ले किए पूरे 7 किरदार, 'रावण' के पिता का भी किया रोल, क्या आपने पहचाना?
1500 में खरीदा था पहला टीवी
संजय मित्तल कहते हैं कि 1980 के दशक में घर में पहला टेलीविजन खरीदा गया था. उस समय टीवी की कीमत करीब 1500 रुपए थी. टीवी आने के बाद केवल परिवार के सदस्य ही, नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसी भी कार्यक्रम देखने के लिए घर पहुंच जाते थे. शाम होते ही घर में लोगों का जमावड़ा लग जाता था. सभी एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखते थे. उस दौर में लोग बिना किसी औपचारिकता के एक दूसरे के घरों में टीवी देखने के लिए आते-जाते थे. टीवी देखने के बहाने पड़ोसियों के बीच बातचीत होती थी और रिश्ते मजबूत होते थे. आज की तरह हर व्यक्ति अपने मोबाइल या टीवी में अकेले व्यस्त नहीं रहता था. एक ही स्क्रीन के सामने कई लोग बैठते थे और हंसते मुस्कुराते हुए समय बिताते थे उसे दौर में मनोरंजन के साथ-साथ टीवी ने लोगों को आपस में जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाई है.
यह भी पढ़ें- सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ने 5 छात्रों के निष्कासन पर अस्थायी रोक लगाई