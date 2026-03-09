ETV Bharat / state

मस्कुलोस्केलेटल कैंसर के इलाज पर महामंथन पूरा, 400 से ज्यादा विशेषज्ञों ने की बोन ट्यूमर सर्जरी पर चर्चा

जयपुर : भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (BMCHRC) और इंडियन मस्कुलोस्केलेटल ऑन्कोलॉजी सोसाइटी की ओर से आयोजित तीन दिवसीय आईएमएसओएस 2026-बीएमकॉन कॉन्फ्रेंस का रविवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया. देश-विदेश से आए विशेषज्ञों की मौजूदगी में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हड्डियों के कैंसर से जुड़े आधुनिक उपचार, नई तकनीकों और चिकित्सा अनुभवों पर व्यापक चर्चा की गई. खास तौर पर 3डी प्रिंटिंग और रोबोटिक्स से बोन ट्यूमर सर्जरी पर चर्चा की गई.

समापन सत्र में आयोजित एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए. इस दौरान डॉ. मनीष अग्रवाल ने अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिस की स्थापना पर अपने विचार रखते हुए कहा कि मरीजों के बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों को लगातार सीखते रहना और नई तकनीकों को अपनाना आवश्यक है. डॉ. अजय पुरी ने 'एकेडमिक एक्सीलेंस–वहां तक कैसे पहुंचे' विषय पर अपने अनुभव साझा किए और चिकित्सा क्षेत्र में शोध और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला.

मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर पर विशेषज्ञों ने रखे विचार : कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर-अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया. इसमें विशेषज्ञों ने बोन कैंसर के इलाज में पिछले सालों में आए बदलावों, वर्तमान में अपनाई जा रही तकनीकों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की. विशेषज्ञों ने बताया कि बोन सारकोमा के सर्जिकल मैनेजमेंट में अब 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और नेविगेशन तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. इन अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से सर्जरी अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी बन रही है, जिससे मरीजों के इलाज के बेहतर नतीजे आ रहे हैं.

रीजनल एनेस्थीसिया वर्कशॉप में व्यावहारिक प्रशिक्षण : कॉन्फ्रेंस के दौरान रीजनल एनेस्थीसिया वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया. इसमें प्रतिभागियों को हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग के माध्यम से नई तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया. विशेषज्ञों ने एनेस्थीसिया से जुड़ी आधुनिक विधियों और उनके सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिससे चिकित्सकों को अपने क्लिनिकल अभ्यास में इन तकनीकों को अपनाने में मदद मिल सके.

चिकित्सकों के जीवन में संतुलन पर भी हुई चर्चा : इसी सत्र में डॉ. फिलिप पी. टी. फुनोविक्स ने 'लीगेसी को जारी रखना- द वियना स्टोरी' विषय पर अपने संस्थान की यात्रा और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी. वहीं, डॉ. आशीष गुलिया ने 'वर्क-लाइफ बैलेंस - मिथक या हकीकत' विषय पर चर्चा करते हुए डॉक्टरों के व्यस्त जीवन में संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया.