ETV Bharat / state

मस्कुलोस्केलेटल कैंसर के इलाज पर महामंथन पूरा, 400 से ज्यादा विशेषज्ञों ने की बोन ट्यूमर सर्जरी पर चर्चा

आईएमएसओएस 2026 बीएमकॉन कॉन्फ्रेंस का रविवार रात को जयपुर में समापन हुआ.

आईएमएसओएस 2026 बीएमकॉन कॉन्फ्रेंस
आईएमएसओएस 2026 बीएमकॉन कॉन्फ्रेंस (Source : IMSOS)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 10:12 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (BMCHRC) और इंडियन मस्कुलोस्केलेटल ऑन्कोलॉजी सोसाइटी की ओर से आयोजित तीन दिवसीय आईएमएसओएस 2026-बीएमकॉन कॉन्फ्रेंस का रविवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया. देश-विदेश से आए विशेषज्ञों की मौजूदगी में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हड्डियों के कैंसर से जुड़े आधुनिक उपचार, नई तकनीकों और चिकित्सा अनुभवों पर व्यापक चर्चा की गई. खास तौर पर 3डी प्रिंटिंग और रोबोटिक्स से बोन ट्यूमर सर्जरी पर चर्चा की गई.

समापन सत्र में आयोजित एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए. इस दौरान डॉ. मनीष अग्रवाल ने अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिस की स्थापना पर अपने विचार रखते हुए कहा कि मरीजों के बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों को लगातार सीखते रहना और नई तकनीकों को अपनाना आवश्यक है. डॉ. अजय पुरी ने 'एकेडमिक एक्सीलेंस–वहां तक कैसे पहुंचे' विषय पर अपने अनुभव साझा किए और चिकित्सा क्षेत्र में शोध और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला.

पढ़ें. IMSOS-2026 BMCON : बोन कैंसर के नवीनतम इलाज पर मंथन, दुनिया भर से जुटे 450 विशेषज्ञ

मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर पर विशेषज्ञों ने रखे विचार : कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर-अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया. इसमें विशेषज्ञों ने बोन कैंसर के इलाज में पिछले सालों में आए बदलावों, वर्तमान में अपनाई जा रही तकनीकों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की. विशेषज्ञों ने बताया कि बोन सारकोमा के सर्जिकल मैनेजमेंट में अब 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और नेविगेशन तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. इन अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से सर्जरी अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी बन रही है, जिससे मरीजों के इलाज के बेहतर नतीजे आ रहे हैं.

रीजनल एनेस्थीसिया वर्कशॉप में व्यावहारिक प्रशिक्षण : कॉन्फ्रेंस के दौरान रीजनल एनेस्थीसिया वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया. इसमें प्रतिभागियों को हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग के माध्यम से नई तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया. विशेषज्ञों ने एनेस्थीसिया से जुड़ी आधुनिक विधियों और उनके सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिससे चिकित्सकों को अपने क्लिनिकल अभ्यास में इन तकनीकों को अपनाने में मदद मिल सके.

चिकित्सकों के जीवन में संतुलन पर भी हुई चर्चा : इसी सत्र में डॉ. फिलिप पी. टी. फुनोविक्स ने 'लीगेसी को जारी रखना- द वियना स्टोरी' विषय पर अपने संस्थान की यात्रा और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी. वहीं, डॉ. आशीष गुलिया ने 'वर्क-लाइफ बैलेंस - मिथक या हकीकत' विषय पर चर्चा करते हुए डॉक्टरों के व्यस्त जीवन में संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया.

पढ़ें. उदयपुर: बी एन विश्वविद्यालय में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, देश- विदेश से जुटे वैज्ञानिक

14 वैज्ञानिक सत्रों में 44 विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा : कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. अरविंद ठाकुरिया ने बताया कि तीन दिनों तक चली इस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में कुल 14 वैज्ञानिक सत्र आयोजित किए गए. इनमें 44 आमंत्रित विशेषज्ञ वक्ताओं ने भाग लिया. इसके अलावा 150 से अधिक फैकल्टी सदस्य और 400 से अधिक प्रतिभागियों ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर मस्कुलोस्केलेटल कैंसर के नवीनतम उपचार तरीकों पर चर्चा की.

किफायती तकनीकों से संभव होगा बेहतर उपचार : कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉ. प्रवीण गुप्ता ने 'कॉस्ट-इफेक्टिव इनोवेटिव टेक्निक्स' विषय पर व्याख्यान दिया. उन्होंने लिम्ब पुनर्निर्माण यानी हाथ-पैर की हड्डियों के पुनर्निर्माण के लिए विकसित अपनी किफायती तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इन इनोवेटिव तकनीकों के माध्यम से कम लागत में भी हड्डियों का पुनर्निर्माण संभव है, जिससे मरीजों को बेहतर और प्रभावी उपचार मिल सकता है. साथ ही उन्होंने अपने क्लिनिकल अनुभव भी प्रतिभागियों के साथ साझा किए.

पढ़ें. NSIL-2026: मुख्यमंत्री बोले- आधुनिक शिक्षा में नवाचार और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दें

कैंसर की पहचान में नीडल बायोप्सी को बताया बेहतर : कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन आयोजित एक अन्य सत्र में डॉ. अजय पुरी ने बताया कि कैंसर की पहचान के लिए की जाने वाली बायोप्सी में पारंपरिक ओपन बायोप्सी की तुलना में नीडल बायोप्सी को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस तकनीक से संक्रमण का खतरा कम होता है और मरीज के लिए यह प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होती है. डॉ. मनीष अग्रवाल ने भारतीय स्तर पर विकसित किए जा रहे इंडियन इम्प्लांट्स के बारे में बताया कि ये इम्प्लांट्स मरीजों के लिए किफायती और प्रभावी विकल्प साबित हो रहे हैं.

आधुनिक शोध और तकनीकों के आदान-प्रदान का मंच : इस तरह आईएमएसओएस 2026–बीएमकॉन कॉन्फ्रेंस ने देश और विदेश के विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान किया. यहां आधुनिक शोध, नवीन तकनीकों और मेडिकल तजुर्बे को साझा करने के जरिए हड्डियों के कैंसर के इलाज को बेहतर और असरदार बनाने की दिशा में अहम चर्चा हुई. यह कॉन्फ्रेंस चिकित्सा क्षेत्र में नई संभावनाओं और नवाचारों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई.

TAGGED:

IMSOS 2026 BMCON
BMCON CONFERENCE
आईएमएसओएस 2026
BMCON CONFERENCE IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.