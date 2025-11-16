ETV Bharat / state

BHU में IMS निदेशक बोले- मिट्टी के बर्तन में बना भोजन सेहत के लिए वरदान, प्लास्टिक के उपयोग से बचें

अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 'प्राचीन भारतीय मृदभांड एवं मृद्कला' का रविवार को हुआ समापन. छात्रों को मिट्टी का बर्तन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया.

प्रतिभागी बच्चों को किया गया सम्मानित.
प्रतिभागी बच्चों को किया गया सम्मानित. (Photo Credit; BHU Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 9:19 PM IST

2 Min Read
वाराणसी : 'मृदापात्रों में रखा जल तथा मिट्टी के बर्तनों में बना भोजन स्वास्थ्य के लिए वरदान है. इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग छोड़कर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए.' ये बातें चिकित्सा IMS BHU के निदेशक प्रो. एसएन शंखवार ने कहा. वे प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 'प्राचीन भारतीय मृदभांड एवं मृद्कला' के समापन समारोह में पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में मिट्टी से विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज संभव है.

BHU के भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग में शताब्दी वर्ष के तहत 10 नवंबर से आयोजित सप्त दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था. रविवार को समापन समारोह में IMS निदेशक डॉ. एसएन शंखवार पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि प्राचीन मृदभांडों में इतिहास के कालक्रम को प्रभावित करने की क्षमता होती है. मृदभांडों के आकार-प्रकार तात्कालिक लोगों के खाद्य व्यवहार निर्धारित करने में मदद करते हैं.

छात्रों को मिट्टी का बर्तन बनाने का दिया गया प्रशिक्षण : विभागाध्यक्ष प्रो. महेश प्रसाद अहिरवार ने बताया, कार्यक्रम में छात्रों को चाक पर मिट्टी से बर्तन, खिलौने, मूर्तियां, मनके आदि बनाने, सूखने, पॉलिश करने से लेकर पकाने की पूरी प्रक्रिया बताई गई. कार्यशाला में श्रीलंका, बांग्लादेश व नेपाल सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए कुल 74 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया.

ओड़िया एवं हिंदी भक्ति साहित्य पर विद्वानों ने किया मंथन : काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा ओड़िशा साहित्य अकादमी, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ओड़िया चेयर तथा वाराणसेय उत्कल समाज के सहयोग से 'ओड़िया एवं हिंदी भक्ति साहित्य: एक तुलनात्मक विमर्श' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ. जहां भक्ति साहित्य के विद्वानों और विशेषज्ञों ने दोनों भाषाओं की अध्यात्म, काव्य परंपरा और सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा की.

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमेशा भारतीय भाषाओं, साहित्य और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है और इस संगोष्ठी की शुरुआत करने के लिए बीएचयू से अच्छी जगह नहीं हो सकती थी. जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक पुल का निर्माण कर रहा है.

