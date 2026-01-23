ETV Bharat / state

चीन की टैक्स छूट में कटौती से ईवी इंडस्ट्री पर असर, भारत के लिए रीसाइक्लिंग बन सकती है बड़ा अवसर

जयपुर: चीन ने 1 अप्रैल से लिथियम आयन बैटरियों के निर्यात पर दी जाने वाली टैक्स छूट को 9 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने का ऐलान किया है. जयपुर में आयोजित इंटरनेशनल मटेरियल रीसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस में मौजूद वक्ताओं के मुताबिक अगले एक साल में इस प्रोत्साहन को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है. लिहाजा चीन के इस फैसले से भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवी बैटरियों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है और इसमें करीब 80 प्रतिशत आयात चीन से होता है.

रीसाइक्लिंग आत्मनिर्भरता की ओर कदम : लोहम् कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रत्यूष सिन्हा के अनुसार, टैक्स छूट घटने से चीन से आयात होने वाली बैटरियों की कीमतें बढ़ेंगी. ईवी की कुल लागत में बैटरी पैक की हिस्सेदारी करीब 30 से 40 फीसदी होती है. ऐसे में बैटरी महंगी होने का सीधा असर ईवी की कीमतों पर पड़ेगा. बीते साल भारत ने करीब 30,249 करोड़ रुपये की ईवी बैटरियों का आयात किया था. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब ईवी को मिलने वाले टैक्स लाभ पहले ही पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में कम होते जा रहे हैं.

प्रत्यूष सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में भारतीय निर्मित बैटरियां आयातित चीनी बैटरियों के मुकाबले 20 से 30 प्रतिशत तक महंगी हैं, क्योंकि देश में सेल और कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है. ऐसे में ईवी निर्माता या तो कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हो सकते हैं या फिर अपना मार्जिन घटाकर ग्राहकों पर बोझ डालने से बचने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि विशेषज्ञ इसे भारतीय बैटरी निर्माताओं के लिए एक अवसर के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि अब चीनी और भारतीय बैटरियों की कीमतों के बीच का अंतर कम हो सकता है.

सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं जैसे पीएलआई स्कीम, कम्पोनेंट और मिनरल आयात पर छूट के जरिए भारतीय निर्माता देश में ही प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बैटरियां उपलब्ध करा सकते हैं. इसके अलावा भारत में मौजूद स्क्रैप की रीसाइकलिंग एक बेहतर विकल्प नजर आता है. उन्होंने कि भारत में ईवी बैटरी और ई-वेस्ट की रीसाइक्लिंग के जरिए लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम की जा सकती है. अनुमान है कि वर्ष 2030 तक देश में करीब 12 मिलियन टन ई-वेस्ट उत्पन्न होगा, जिसकी अनुमानित कीमत 1.60 लाख करोड़ रुपये होगी. यदि इस ई-वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से रीसाइकल किया जाए, तो न केवल भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी.