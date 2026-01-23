ETV Bharat / state

चीन की टैक्स छूट में कटौती से ईवी इंडस्ट्री पर असर, भारत के लिए रीसाइक्लिंग बन सकती है बड़ा अवसर

जयपुर में आयोजित इंटरनेशनल मेटल रीसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस में भी रीसाइक्लिंग को भविष्य की जरूरत बताया गया.

ोिोि (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 11:00 AM IST

जयपुर: चीन ने 1 अप्रैल से लिथियम आयन बैटरियों के निर्यात पर दी जाने वाली टैक्स छूट को 9 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने का ऐलान किया है. जयपुर में आयोजित इंटरनेशनल मटेरियल रीसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस में मौजूद वक्ताओं के मुताबिक अगले एक साल में इस प्रोत्साहन को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है. लिहाजा चीन के इस फैसले से भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवी बैटरियों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है और इसमें करीब 80 प्रतिशत आयात चीन से होता है.

रीसाइक्लिंग आत्मनिर्भरता की ओर कदम : लोहम् कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रत्यूष सिन्हा के अनुसार, टैक्स छूट घटने से चीन से आयात होने वाली बैटरियों की कीमतें बढ़ेंगी. ईवी की कुल लागत में बैटरी पैक की हिस्सेदारी करीब 30 से 40 फीसदी होती है. ऐसे में बैटरी महंगी होने का सीधा असर ईवी की कीमतों पर पड़ेगा. बीते साल भारत ने करीब 30,249 करोड़ रुपये की ईवी बैटरियों का आयात किया था. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब ईवी को मिलने वाले टैक्स लाभ पहले ही पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में कम होते जा रहे हैं.

रीसाइक्लिंग ही भविष्य की जरूरत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: आंध्र प्रदेश ने तैयार किया रीसाइक्लिंग मॉडल, 40 फीसदी सब्सिडी के साथ निवेश पर जोर

प्रत्यूष सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में भारतीय निर्मित बैटरियां आयातित चीनी बैटरियों के मुकाबले 20 से 30 प्रतिशत तक महंगी हैं, क्योंकि देश में सेल और कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है. ऐसे में ईवी निर्माता या तो कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हो सकते हैं या फिर अपना मार्जिन घटाकर ग्राहकों पर बोझ डालने से बचने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि विशेषज्ञ इसे भारतीय बैटरी निर्माताओं के लिए एक अवसर के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि अब चीनी और भारतीय बैटरियों की कीमतों के बीच का अंतर कम हो सकता है.

सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं जैसे पीएलआई स्कीम, कम्पोनेंट और मिनरल आयात पर छूट के जरिए भारतीय निर्माता देश में ही प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बैटरियां उपलब्ध करा सकते हैं. इसके अलावा भारत में मौजूद स्क्रैप की रीसाइकलिंग एक बेहतर विकल्प नजर आता है. उन्होंने कि भारत में ईवी बैटरी और ई-वेस्ट की रीसाइक्लिंग के जरिए लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम की जा सकती है. अनुमान है कि वर्ष 2030 तक देश में करीब 12 मिलियन टन ई-वेस्ट उत्पन्न होगा, जिसकी अनुमानित कीमत 1.60 लाख करोड़ रुपये होगी. यदि इस ई-वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से रीसाइकल किया जाए, तो न केवल भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी.

ई-वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से रीसाइक्लिंग
ई-वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से रीसाइक्लिंग (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

ई-वेस्ट कलेक्शन के लिए जागरुकता जरूरी : ई-वेस्ट संग्रह को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है. देश की पहली रीसाइक्लिंग कंपनी शुरू करने वाले बीके सोनी ने बताया कि ई-वेस्ट इकट्ठा करने के लिए ई-बिन लगाए जाने चाहिए, जिसकी शुरुआत स्कूलों और कॉर्पोरेट कार्यालयों से की जा सकती है. उन्होंने कहा कि मुंबई के स्कूलों में यह पहल शुरू हो चुकी है और 2030 तक एक लाख ई-बिन लगाने का लक्ष्य रखा गया है. इससे बच्चों में ई-वेस्ट को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और अनयूज्ड मोबाइल और चार्जर जैसी चीजें ईपीआर पॉलिसी के तहत कंपनियों तक लौटाई जा सकेंगी.

इसे भी पढ़ें: भारत की खनिज सुरक्षा में रीसाइक्लिंग बनेगी रीढ़, जयपुर में इंटरनेशनल मटेरियल रीसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस में मंथन

स्क्रैप की रीसाइकलिंग
स्क्रैप की रीसाइकलिंग (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

रीसाइक्लिंग उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि मोबाइल और लैपटॉप बैटरियों में मौजूद कैथोड एक्टिव मटेरियल को रीसाइकल कर निकल, कोबाल्ट और लिथियम जैसे कीमती धातुओं को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है. लोहम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रत्यूष सिन्हा ने बताया कि भारत में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और इससे नई लिथियम बैटरियों का निर्माण संभव हो रहा है.

रीसाइक्लिंग ही भविष्य की जरूरत : जयपुर में आयोजित इंटरनेशनल मेटल रीसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस (IMRC 2026) में भी रीसाइक्लिंग को भविष्य की जरूरत बताया गया. सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि मटेरियल रीसाइक्लिंग अब विकल्प नहीं, बल्कि सस्टेनेबल सर्कुलर इकॉनमी की नींव है. एमआरएआई के प्रेसिडेंट एमेरिटस इकबाल नाथानी ने कहा कि स्क्रैप धरती के ऊपर मौजूद खदान की तरह है और इसका नुकसान भविष्य की पीढ़ियों के खिलाफ अपराध है.

रीसाइक्लिंग बन सकती है बड़ा अवसर
रीसाइक्लिंग बन सकती है बड़ा अवसर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

एक्सपो में शामिल टेरानुवा कंपनी के निदेशक दिव्य कोहली ने कहा कि दुर्लभ और कीमती धातुओं को प्राप्त करने के लिए ई-वेस्ट एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है. उन्होंने बताया कि देशभर में करीब 400 रीसाइकलर्स इस दिशा में काम कर रहे हैं और आने वाले एक साल में निवेश में तीन गुना बढ़ोतरी की उम्मीद है. हालांकि उन्होंने वेस्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर सख्ती की जरूरत भी बताई. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ई-वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सही तरीके से लागू किया जाए और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिले, तो भारत लिथियम और अन्य कीमती धातुओं के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है और ईवी सेक्टर को मजबूती मिल सकती है.

इसे भी पढ़ें: EV मैन्युफैक्चरिंग का भारत: Ather CEO बोले - सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है

ELECTRIC VEHICLES
रीसाइक्लिंग
इंटरनेशनल रीसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस
EV INDUSTRY
IMRC 2026

संपादक की पसंद

