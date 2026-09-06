ETV Bharat / state

छात्रों पर लाठीचार्ज का हिसाब चुनाव में लेंगे... कानपुर में इमरान प्रतापगढ़ी बोले- पता ही नहीं चला सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क

इमरान प्रतापढ़ी ने छात्रों पर लाठीचार्ज और ऐतिहासिक इमारतों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए.

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर किया तंज.
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर किया तंज. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 10:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : कांग्रेस के अल्पसंख्यकों का संकल्प, कांग्रेस ही विकल्प कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद और पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, स्थानीय बुनियादी ढांचों की बदहाली और ऐतिहासिक इमारतों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए.

कानपुर की बदहाल सड़कों पर तंज कसते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक के सफर के दौरान सड़कों की हालत इतनी जर्जर मिली कि यह फर्क कर पाना मुश्किल हो गया कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच सड़क है. उन्होंने इस स्थिति के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी को जिम्मेदार ठहराया.

छात्रों के प्रदर्शन और प्रशासनिक कार्रवाई पर इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि आंदोलनकारी युवाओं पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग, आंसू गैस और पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने चेतावनी दी कि देश के युवा इस लाठीचार्ज और कार्रवाई को भूलेंगे नहीं और आगामी चुनावों में सरकार से एक-एक लाठी का हिसाब मांगेंगे.

उन्होंने यह भी जिक्र किया कि पेलेट गन का शिकार हुए साहिल नाम के छात्र की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को स्वयं थाने में बैठना पड़ा था. सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित 111 साल पुरानी मस्जिद को हटाए जाने के मामले पर इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि यह पूरी प्रक्रिया कानूनी रूप से सही थी, तो प्रशासन को यह कार्रवाई रात के अंधेरे में क्यों करनी पड़ी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है.

देश की आर्थिक स्थिति और रोजगार के मुद्दे पर बात करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने स्पष्ट किया कि यह असंतोष केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापारी, दलित, आदिवासी और युवा वर्ग भी प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण छोटे कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने के वादे के विपरीत आज देश के युवाओं पर करोड़ों नौकरियों का बकाया है.

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और समर्थकों पर निशाना साधते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कटाक्ष किया कि आजादी और राष्ट्रगान को लेकर बेतुकी बयानबाजी करने वाले लोगों को जनता सब सिखा रही है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में महंगाई दर कम करने और महिला सुरक्षा के जो बड़े-बड़े वादे किए गए थे, देश की जनता उन्हें आज भी अच्छी तरह याद रखे हुए है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास पर श्रीकृष्ण लीला, मंचन देख भाव विभोर हुए श्रद्धालु, छलके आंसू

TAGGED:

IMRAN PRATAPGARHI
IMRAN PRATAPGARHI TAUNT GOVERNMENT
KANPUR NEWS
कानपुर में इमरान प्रतापगढ़ी
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.