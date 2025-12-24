बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा पर बोले प्रतापगढ़ी, शेख हसीना की मेहमान नवाजी छोड़ दखल दे मोदी सरकार
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अरावली पर्वतमाला मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है.
Published : December 24, 2025 at 3:30 PM IST
जयपुर: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मोदी सरकार को शेख हसीना की मेहमान नवाजी छोड़कर वहां अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए दखल देना चाहिए. बुधवार को जयपुर दौरे पर आए प्रतापगढ़ी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार पहाड़ों को काटकर अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहती है.
'जरूरी कदम उठाए सरकार': प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी इस मामले को उठा रही है कि भारत सरकार को वहां हो रही हिंसा को रोकने के लिए दखल देना चाहिए. लेकिन भारत सरकार केवल शेख हसीना की मेहमान नवाजी करने में लगी हुई है. बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रही है. भारत सरकार के साथ ही विश्व के कई देशों को भी इस मामले में कड़े कदम उठाने चाहिए. प्रतापगढ़ी ने कहा कि बांग्लादेश और आसपास किसी भी देश में अगर अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, तो उसे कैसे रोका जाए, उस पर नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय को जरूरी कदम उठाने चाहिए.
'उद्योगपति मित्रों को फायदा देना चाहती है भाजपा': प्रतापगढ़ी ने कहा कि केंद्र और भाजपा की राज्य सरकार जल, जंगल और जमीन की दुश्मन है. ये पहाड़ों को काटकर अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं. अरावली पर्वतमाला राजस्थान, हरियाणा होते दिल्ली को जोड़ती है. क्या राजस्थान के लोग चाहते हैं कि राजस्थान भी दिल्ली जैसा गैस चैंबर बन जाए? अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा बहाने बना रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा हुआ था. उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस को शासन दे दीजिए, मैं दावे से कह सकता हूं कि अरावली का एक पत्थर भी टूटने नहीं दिया जाएगा. हम संसद से सड़क तक इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ेंगे. अरावली पर्वतमाला को ढहाने के लिए जो भी बुलडोजर आगे आएगा, उसके सामने कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा रहेगा.
'मनरेगा का नाम बदलना सिर्फ एक बहाना': मनरेगा का नाम बदलने को लेकर प्रतापगढ़ी ने कहा कि यह सरकार नाम बदलकर दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाना जानती है. देश के 12 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मजदूरों का अधिकार छीनना चाहती है. पहले मनरेगा में 90% पैसा केंद्र को देना पड़ता था और राज्यों को 10% ही देना पड़ता था. अब 60 फीसदी हिस्सा ही केंद्र सरकार देगी. 40% हिस्सा राज्य सरकारें वहन करेगी. उन्होंने कहा कि मनरेगा यूपीए सरकार की शानदार योजना थी. लेकिन भाजपा जिस तरह से किसानों के खिलाफ तीन काले कानून लेकर आई थी और 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद यह कानून वापस लिए गए. इसलिए यह सरकार लोगों की जान लिए बगैर यह कानून भी वापस नहीं लेगी.
'असम में इस बार बदलाव होगा': असम के सीएम हेमंत बिस्वा शरमा के असम को बांग्लादेश बनने के बयान पर पलटवार करते हुए प्रतापगढ़ी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री जब झारखंड के प्रभारी थे, तब कहते थे कि झारखंड में घुसपैठिए हैं. फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, तो वहां घुसपैठिए हो जाएंगे. बिहार के चुनाव में घुसपैठिए थे. दरअसल इनके पास कोई मुद्दा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शरमा देश की सबसे भ्रष्ट सरकार को चला रहे हैं. उनको भी पता है कि उनकी सरकार जा रही है. इसलिए इस तरह की बातें करके माहौल खराब करना चाहते हैं. असम की जनता बदलाव चाहती है, जिस दिन हो मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तब उनके सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ जाएंगे.
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में भेजी गई चादर को लेकर उन्होंने कहा कि यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. पार्टी अध्यक्ष की तरफ से चादर भेजी जाती रही है. हम भारत के हित में, भाईचारे, प्रेम के लिए हमेशा दुआएं करते हैं. इससे पहले कांग्रेस वॉर रूम पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक रफीक खान सहित कई अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इमरान प्रतापगढ़ी का स्वागत किया और उसके बाद तमाम नेता पार्टी अध्यक्ष खड़गे की चादर लेकर अजमेर के लिए रवाना हो गए.