कांग्रेस में कलह: इमरान मसूद का 'डैमेज कंट्रोल'!
UP Congress: 'राकेश राठौर थोड़े गुस्सैल हैं, पर दिल के साफ'
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 3:13 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नेताओं की नाराजगी और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सांसद एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने सीतापुर के सांसद राकेश राठौर का खुलकर समर्थन किया है. पार्टी नेतृत्व से नाराजगी जाहिर करने वाले राठौर को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि उनकी बात हुई है. वह स्वभाव से थोड़े गुस्सैल जरूर हैं लेकिन दिल के बहुत साफ इंसान हैं. सब कुछ ठीक है.
'रार' की वजह क्या: दरअसल, सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पार्टी में अपनी अनदेखी का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि लंबे समय से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है. यदि पार्टी उन्हें भीड़ का हिस्सा बनाना चाहती है तो वह इसके लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने साफ कहा था कि वह अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. राठौर की नाराजगी पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मसूद ने उनके साथ रिश्तों को सामान्य बताया. उनके बयान को पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, मसूद ने राठौर की नाराजगी को लेकर किसी तरह का विवाद बढ़ाने के बजाय उनके स्वभाव और व्यक्तित्व का बचाव किया.
सीट बंटवारे पर बता चुके अपनी राय: इससे पहले इमरान मसूद ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर भी अपनी बात रखी थी.उन्होंने स्पष्ट कहा था कि लखनऊ में बैठकर तैयार की गई कोई सूची सहारनपुर या दूसरे जिलों के नेताओं पर थोपी नहीं जा सकती. सीटों का बंटवारा सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर चर्चा के बाद ही होना चाहिए. वह अपनी राय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा चुके हैं. उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाना नहीं, बल्कि कांग्रेस को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के हित में अपनी बात रखना उनकी जिम्मेदारी है.
इमरान मसूद ने बताया कि वह 10 दिसंबर से सहारनपुर में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को मजबूती से चुनाव लड़ना होगा और इसमें राहुल गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.
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