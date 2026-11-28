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कांग्रेस में कलह: इमरान मसूद का 'डैमेज कंट्रोल'!

यूपी कांग्रेस: खत्म हुई रार? ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नेताओं की नाराजगी और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सांसद एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने सीतापुर के सांसद राकेश राठौर का खुलकर समर्थन किया है. पार्टी नेतृत्व से नाराजगी जाहिर करने वाले राठौर को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि उनकी बात हुई है. वह स्वभाव से थोड़े गुस्सैल जरूर हैं लेकिन दिल के बहुत साफ इंसान हैं. सब कुछ ठीक है.





'रार' की वजह क्या: दरअसल, सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पार्टी में अपनी अनदेखी का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि लंबे समय से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है. यदि पार्टी उन्हें भीड़ का हिस्सा बनाना चाहती है तो वह इसके लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने साफ कहा था कि वह अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. राठौर की नाराजगी पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मसूद ने उनके साथ रिश्तों को सामान्य बताया. उनके बयान को पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, मसूद ने राठौर की नाराजगी को लेकर किसी तरह का विवाद बढ़ाने के बजाय उनके स्वभाव और व्यक्तित्व का बचाव किया.



सीतापुर के सांसद राकेश राठौर (Photo Credit: ETV Bharat)