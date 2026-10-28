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"लोकतंत्र पर डाका और GST से तबाही" बीजेपी सरकार पर इमरान मसूद का तीखा प्रहार

इमरान मसूद, कांग्रेस सांसद ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. जीएसटी ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में 10 से 15 प्रतिशत और कभी-कभी 20 प्रतिशत तक वोटों में ये खेल करते हैं. जनता को 25 से 30 प्रतिशत अधिक मतदान करना चाहिए, तभी इस स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है.

इमरान मसूद, कांग्रेस सांसद (Video Credit; ETV Bharat) कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि चुनाव में जनता की भागीदारी बढ़नी चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके. वहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस का अलग उम्मीदवार उतारने जैसी कोई बात नहीं है. गठबंधन के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है. एक नवंबर को प्रस्तावित रैली की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हैं और लोग रैली में शामिल होने जाएंगे.