"लोकतंत्र पर डाका और GST से तबाही" बीजेपी सरकार पर इमरान मसूद का तीखा प्रहार
कहा- जनता को 25 से 30 प्रतिशत अधिक मतदान करना चाहिए, तभी इस स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 6:07 PM IST
सहारनपुर : कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. जीएसटी ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में 10 से 15 प्रतिशत और कभी-कभी 20 प्रतिशत तक वोटों में ये खेल करते हैं. जनता को 25 से 30 प्रतिशत अधिक मतदान करना चाहिए, तभी इस स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है.
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि चुनाव में जनता की भागीदारी बढ़नी चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके. वहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस का अलग उम्मीदवार उतारने जैसी कोई बात नहीं है. गठबंधन के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है. एक नवंबर को प्रस्तावित रैली की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हैं और लोग रैली में शामिल होने जाएंगे.
"वोटर ID से क्यों नहीं जोड़ा जा आधार कार्ड"
सांसद मसूद ने सवाल उठाया कि जब आधार कार्ड में बायोमेट्रिक जानकारी उपलब्ध है, तो इसे मतदाता सूची से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? उन्होंने पूछा कि आधार कार्ड बनाया ही क्यों गया, यदि इसका उपयोग इस तरह के मामलों में नहीं किया जा रहा है.
वहीं, दिवाली और जीएसटी को लेकर कांग्रेस सांसद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जीएसटी ने कारोबारियों को तबाह कर दिया है, इसलिए कारोबारियों को जीएसटी में राहत दी जानी चाहिए. उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र को लूटकर रखने का भी आरोप लगाया.
इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी के कैराना दौरे और मुस्लिमों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रतिक्रिया देते हुए मसूद ने कहा कि केवल मुस्लिमों के सहारे सरकार नहीं बनती. सरकार बनाने के लिए व्यापक राजनीतिक समर्थन जरूरी है.
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