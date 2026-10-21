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इमरान मसूद का भाजपा पर हमला, बोले- लोकतंत्र कुचला जा रहा

इमरान मसूद ने कहाकि सांप्रदायिक राजनीति का ज़वाब सांप्रदायिकता से देने की कोशिश की गई तो इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है. ( ईटीवी भारत )

सहारनपुर : कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद इमरान मसूद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं.

उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक राजनीति का जवाब भी सांप्रदायिकता से देने की कोशिश की गई तो इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिल सकता है.

इमरान मसूद ने साफ किया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी और गठबंधन को चुनाव लड़ाएगी. चुनावी तैयारियों को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि पार्टी में चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और तैयारियों पर काम भी किया जा रहा है. प्रत्याशियों की सूची तथा सीटों के बंटवारे को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता आपस में बैठकर विचार-विमर्श करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी. अगले तीन से चार दिनों में सूची सौंपे जाने की चर्चा के संबंध में भी उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने मुसलमानों का नेता मुसलमान होने की बात कही थी, इमरान मसूद ने असहमति जताई. उन्होंने कहा कि इस तरह की सांप्रदायिक बातें करने से दूसरी तरफ भी सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा. उनके मुताबिक, यदि राजनीतिक विमर्श इसी दिशा में आगे बढ़ा तो इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है. उन्होंने कहा कि देश किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि सभी नागरिकों का है. ऐसे में राजनीति को समाज को बांटने के बजाय सबको साथ लेकर चलने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.