इमरान मसूद का भाजपा पर हमला, बोले- लोकतंत्र कुचला जा रहा
सहारनपुर में इमरान मसूद ने कहाकि सांप्रदायिक राजनीति का ज़वाब सांप्रदायिकता से देने की कोशिश की गई तो इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 11:28 AM IST
सहारनपुर : कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद इमरान मसूद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं.
उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक राजनीति का जवाब भी सांप्रदायिकता से देने की कोशिश की गई तो इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिल सकता है.
इमरान मसूद ने साफ किया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी और गठबंधन को चुनाव लड़ाएगी.
चुनावी तैयारियों को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि पार्टी में चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और तैयारियों पर काम भी किया जा रहा है. प्रत्याशियों की सूची तथा सीटों के बंटवारे को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता आपस में बैठकर विचार-विमर्श करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी. अगले तीन से चार दिनों में सूची सौंपे जाने की चर्चा के संबंध में भी उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने मुसलमानों का नेता मुसलमान होने की बात कही थी, इमरान मसूद ने असहमति जताई.
उन्होंने कहा कि इस तरह की सांप्रदायिक बातें करने से दूसरी तरफ भी सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा. उनके मुताबिक, यदि राजनीतिक विमर्श इसी दिशा में आगे बढ़ा तो इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है.
उन्होंने कहा कि देश किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि सभी नागरिकों का है. ऐसे में राजनीति को समाज को बांटने के बजाय सबको साथ लेकर चलने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.
राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भाजपा की ओर से की जा रही टिप्पणियों पर भी इमरान मसूद ने सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी की यात्रा से भाजपा को परेशानी क्यों होती है. उनके बयान के केंद्र में विपक्ष की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भाजपा की प्रतिक्रिया और सरकार की कार्यशैली पर सवाल रहे.
संसद में चर्चा और विपक्ष के सहयोग को लेकर भाजपा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर इमरान मसूद ने कहा कि सरकार को सभी दलों की बैठक बुलाकर संबंधित विषय का मसौदा सामने रखना चाहिए. इसके बाद सभी राजनीतिक दलों की राय लेकर चर्चा के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए.
उन्होंने सवाल उठाया कि संसद का सत्रावसान किए बिना खामोशी से फैसले लेने का तरीका क्या है. उनका कहना था कि महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने से पहले व्यापक चर्चा और सभी पक्षों की भागीदारी जरूरी है.
विदेशों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान भारत में लोगों को हिरासत में लिए जाने के मुद्दे पर भी कांग्रेस सांसद ने सरकार को घेरा.
उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है. तिरंगा लहराने को लेकर उठे विवाद और लोगों को हिरासत में लिए जाने पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि विरोध और असहमति के मामलों में सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.
इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार डर के माहौल में काम कर रही है. उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति, संवाद और विरोध के अधिकार को महत्वपूर्ण बताते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए.
कुल मिलाकर, इमरान मसूद के बयान में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों, गठबंधन की रणनीति, ओवैसी के बयान, राहुल गांधी की यात्रा और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस का रुख सामने आया. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों के बंटवारे और चुनावी सूची को लेकर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है.