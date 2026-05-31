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उत्तराखंड में मातृ-शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण में सुधार, स्तनपान व कुपोषण के मोर्चे पर अभी भी चुनौती

कुशल स्वास्थ्यकर्मियों की देखरेख में होने वाले प्रसवों का प्रतिशत भी 83.7 से बढ़कर 90.3 प्रतिशत पहुंच गया है. यह संकेतक ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ने का प्रमाण माना जा रहा है. हालांकि, संस्थागत प्रसव बढ़ने के साथ ही सीजेरियन डिलीवरी (सिजेरियन सेक्शन) के मामलों में भी तेजी आई है.

संस्थागत प्रसव में शानदार बढ़ोतरी: प्रसूति सेवाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है. राज्य में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 83.2 से बढ़कर 88.9 प्रतिशत हो गया है. इसका मतलब है कि अब ज्यादा महिलाएं अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव करा रही हैं, जिससे मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने में मदद मिल सकती है.

मां और बच्चे की सुरक्षा से जुड़े एमसीपी (Mother and Child Protection) कार्ड प्राप्त करने वाली पंजीकृत गर्भवतियों का प्रतिशत 97.1 से बढ़कर 98.6 प्रतिशत हो गया है, जो स्वास्थ्य तंत्र की बेहतर पहुंच को दर्शाता है.

गर्भवती महिलाओं की ओर से आयरन-फोलिक एसिड (IFA) की 180 दिनों या उससे अधिक अवधि तक खुराक लेने का प्रतिशत 25 प्रतिशत से बढ़कर 25.4 प्रतिशत हुआ है. हालांकि, इसमें वृद्धि बहुत सीमित रही है. वहीं, 100 दिन या उससे अधिक समय तक आयरन-फोलिक एसिड सेवन करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 46.5 से घटकर 43.3 प्रतिशत हो गया है, जो चिंता का विषय माना जा सकता है.

मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार: उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की स्थिति पहले से बेहतर हुई है. सर्वेक्षण के अनुसार गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में प्रसवपूर्व जांच कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत 68.8 से बढ़कर 80.6 प्रतिशत हो गया है. इसी तरह कम से कम चार बार प्रसवपूर्व जांच कराने वाली महिलाओं का अनुपात 61.8 प्रतिशत से बढ़कर 68.3 प्रतिशत पहुंच गया.

वहीं, दूसरी ओर शुरुआती स्तनपान, शिशुओं को केवल मां का दूध देने और बच्चों के पोषण संबंधी कुछ संकेतकों में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखी है. NFHS-5 (2019-21) और NFHS-6 (2023-24) के आंकड़ों की तुलना से स्पष्ट है कि राज्य ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में सफलता हासिल की है, लेकिन पोषण और बाल देखभाल के कुछ क्षेत्रों में अभी और प्रयासों की जरूरत है.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2023-24) के ताजा आंकड़े उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र की मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं. एक ओर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच जैसे संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है.

उत्तराखंड के लिहाज से देखें, तो इसमें कई मामलों में प्रदेश की स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दी है. जबकि, कुछ मामलों में अभी चुनौतीपूर्ण हालात बने हुए हैं. हालांकि, ज्यादातर मामलों में साल 2019-21 के आंकड़ों के लिहाज से सुधारात्मक बदलाव देखा गया है.

देहरादून: राष्ट्रीय स्तर पर परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई है. यह रिपोर्ट साल 2023-24 की है, जिसमें मातृ शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण के अलावा गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच संबंधी रिपोर्ट को आंकड़ों के जरिए सार्वजनिक किया गया है.

NFHS-5 में कुल सीजेरियन प्रसव 20.4 प्रतिशत थे, जो NFHS-6 में बढ़कर 25.9 प्रतिशत हो गए हैं. निजी अस्पतालों में यह दर 43.3 प्रतिशत से बढ़कर 47.7 प्रतिशत हो गई. जबकि, सरकारी संस्थानों में भी ये 14 प्रतिशत से बढ़कर 14.7 प्रतिशत पहुंच गई है. अत्यधिक सीजेरियन प्रसव स्वास्थ्य नीति और चिकित्सा प्रबंधन के दृष्टिकोण से गंभीर समीक्षा का विषय है.

मरीजों की जांच करते डॉक्टर (फाइल फोटो- ETV Bharat)

प्रसव के बाद मां और बच्चे की देखभाल में सुधार: प्रसव के बाद दो दिनों के भीतर स्वास्थ्यकर्मियों से जांच प्राप्त करने वाली माताओं का प्रतिशत 78 प्रतिशत से बढ़कर 86.5 प्रतिशत हो गया है. इसी तरह जन्म के बाद दो दिनों के भीतर स्वास्थ्य जांच पाने वाले बच्चों का प्रतिशत 78.9 से बढ़कर 86.7 प्रतिशत हो गया है. यह संकेतक दर्शाता है कि राज्य में पोस्ट-नेटल केयर (Post Natal Care) सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग में सुधार हुआ है, जो नवजात मृत्यु दर कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है.

टीकाकरण अभियान की सफलता: टीकाकरण के क्षेत्र में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है. 12 से 23 माह आयु वर्ग के पूर्ण टीकाकृत बच्चों का प्रतिशत 81.1 से बढ़कर 86 प्रतिशत हो गया है. वैक्सीनेशन कार्ड के आधार पर पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों की संख्या भी 88.6 प्रतिशत से बढ़कर 90.8 प्रतिशत हो गई है. यह बताता है कि बच्चों के टीकाकरण रिकॉर्ड का रखरखाव भी बेहतर हुआ है. इसमें कई प्रमुख टीकों की कवरेज में वृद्धि दर्ज की गई है.

किसी भी टीके की कम से कम एक खुराक प्राप्त करने वाले बच्चे- 96.4 फीसदी से बढ़कर 98.3 फीसदी हुई.

बीसीजी टीका- 95.2 फीसदी से बढ़कर 97.9 फीसदी हुई.

पोलियो की तीन खुराक- 84.0 फीसदी से बढ़कर 87.1 फीसदी हुई.

पेंटावैलेंट टीके की तीन खुराक- 89.7 फीसदी से बढ़कर 93.7 फीसदी हुई.

खसरा (MCV) की पहली खुराक- 90.9 फीसदी से बढ़कर 95.4 फीसदी हुई.

खसरे की दूसरी खुराक- 71.3 फीसदी से बढ़कर 83.2 फीसदी हुई.

हेपेटाइटिस-बी जन्म खुराक- 68.5 फीसदी से बढ़कर 79.7 फीसदी हुई.

रोटावायरस वैक्सीन की तीन खुराक- 32.3 फीसदी से बढ़कर 92.8 फीसदी हुई.

विशेष रूप से रोटावायरस टीकाकरण में हुई भारी वृद्धि राज्य के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

कुपोषण के मोर्चे पर सुधार, लेकिन तस्वीर पूरी तरह संतोषजनक नहीं: बाल कुपोषण से जुड़े कई संकेतकों में सुधार देखने को मिला है. पांच वर्ष से कम आयु के अवरुद्ध वृद्धि वाले बच्चों का प्रतिशत 27 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत हो गया है. यह 7 प्रतिशत अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट है.

इसी तरह कम वजन (Underweight) बच्चे- 21 फीसदी से घटकर 19.6 फीसदी हुई.

अत्यधिक दुबलापन (Severe Wasting)- 4.7 फीसदी से घटकर 2.0 फीसदी हुई.

सामान्य दुबलापन (Wasting)- 13.2 फीसदी से घटकर 11 फीसदी हुई.

इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि पोषण योजनाओं और आंगनबाड़ी सेवाओं का कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है. सबसे खास बात ये है कि अधिक वजन (Overweight) बच्चों का प्रतिशत 4.1 से घटकर केवल 0.7 प्रतिशत रह गया है. फिर भी राज्य में हर पांचवां बच्चा अवरुद्ध वृद्धि (स्टंटिंग) का शिकार है और लगभग उतने ही बच्चे कम वजन की श्रेणी में हैं. इसलिए कुपोषण पूरी तरह नियंत्रित नहीं माना जा सकता.

उत्तराखंड में अस्पताल (फोटो- ETV Bharat GFX)

स्तनपान और शिशु पोषण में गिरावट चिंता का विषय: जहां एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, तो वहीं शिशु पोषण के कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों में गिरावट दर्ज की गई है. जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराने का प्रतिशत 41.3 से घटकर 37.1 फीसदी रह गया है. यह गिरावट विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जन्म के तत्काल बाद स्तनपान नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

6 महीने तक केवल मां का दूध पाने वाले बच्चों की फीसदी भी 52.5 से घटकर 40.8 फीसदी हो गया है. यह लगभग 12 फीसदी अंकों की बड़ी गिरावट है. हालांकि, 6 माह से कम आयु के बच्चों में वर्तमान स्तनपान की दर 90.2 फीसदी से मामूली घटकर 87.4 फीसदी रही है, लेकिन केवल स्तनपान (Exclusive Breastfeeding) के मामले में आई गिरावट राज्य के लिए चेतावनी संकेत है.

किशोर मातृत्व और बाल विवाह में कमी-

महिलाओं के कम उम्र में विवाह और किशोरावस्था में मातृत्व के मामलों में भी सुधार देखने को मिला है.

20-24 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में 18 वर्ष से पहले विवाह का फीसदी 9.8 से घटकर 8.2 फीसदी हो गया है.

15-19 वर्ष आयु वर्ग की गर्भवती या मां बन चुकी किशोरियों का फीसदी 2.4 से घटकर 1.6 फीसदी हो गया है. यह सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के बढ़ते स्तर का संकेत माना जा रहा है.

NFHS-6 के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, संस्थागत प्रसव, प्रसव पूर्व और प्रसव बाद देखभाल व टीकाकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. विशेष रूप से संस्थागत प्रसव, पूर्ण टीकाकरण, पोस्ट-नेटल केयर और कुपोषण के गंभीर रूपों में कमी राज्य के लिए सकारात्मक संकेत हैं.

हालांकि, शुरुआती स्तनपान, 6 माह तक केवल मां का दूध देने की दर और कुछ पोषण संबंधी संकेतकों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है. यदि राज्य को बाल कुपोषण और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करना है, तो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ व्यवहार परिवर्तन, पोषण शिक्षा और स्तनपान प्रोत्साहन कार्यक्रमों को भी और मजबूत करना होगा.

"नए आंकड़े कई मामलों में राज्य के लिए बेहतर दिशा दे रहे हैं. उम्मीद है कि कुपोषण और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद आने वाले सालों में इसमें और भी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा. जहां तक कुछ मामलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात है, तो उसके लिए भी लगातार काम किया जा रहा है."- सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड

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