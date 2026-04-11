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मध्य प्रदेश में NH-44 पर फर्राटा भरेंगे वाहन, अपग्रेडेशन के बाद मिलेगा एक्सप्रेसवे जैसा लुक

मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा, देश के सबसे लंबे 4112 किमी लंबे नेशनल हाइवे 44 का कई इलाकों में चल रहा अपग्रेडेशन का काम.

National Highway 44 Upgradation
एमपी में NH 44 के हिस्से में कुछ किये जा रहे सुधार कार्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 3:45 PM IST

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सागर: देश के चारों कोनों को जोड़ने वाले सबसे लंबे नेशनल हाईवे 44 के अपग्रेडेशन की केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद कई इलाकों में इसका काम शुरू हो गया है. अब नेशनल हाईवे 44 को सिक्स लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का स्वरूप दिया जाएगा जिससे ट्रैफिक में सुधार होगा और सफर में लगने वाला वक्त कम होगा. इसके तहत जिस इलाके में जैसी जरूरत है नेशनल हाइवे 44 का वैसा अपग्रेडेशन किया जा रहा है.

पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नेशनल 44 के समानांतर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा था. इसको लेकर विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन भी कर लिया गया था. लेकिन बाद में ये फैसला लिया गया कि समानांतर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की अपेक्षा मौजूदा नेशनल हाईवे 44 को अपग्रेड करना ज्यादा बेहतर होगा.

National Highway 44 Upgradation
नेशनल हाईवे 44 (ETV Bharat)

जहां जैसी जरूरत, वहां वैसा अपग्रेडेशन

देश के उत्तर और दक्षिणी छोर को जोड़ने के अलावा चारों कोनों को एक माला में पिरोने वाले 4112 किमी लंबे हाइवे का अपग्रेडेशन का काम कई इलाकों में शुरू हो गया है. जहां जैसी जरूरत है, उस हिसाब से विस्तार किया जा रहा है. जिसमें फोरलेन, सिक्सलेन, एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे, सुरक्षा के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर, हाई-स्पीड ट्रैफिक को सुचारू रखने मुख्य सड़क के दोनों ओर सर्विस रोड, दोपहिया वाहन, ऑटो-रिक्शा, ट्रैक्टर और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए इन सर्विस रोड समेत कई सुविधाओं वाला विस्तार किया जा रहा है.

National Highway 44 Upgradation
4112 किमी लंबा नेशनल हाईवे 44 (ETV Bharat)

हैदराबाद-बेंगलुरु में सिक्सलेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाइवे

नेशनल हाइवे 44 पर हैदराबाद और बंगलुरु के बीच की कुल लंबाई करीब 576 किमी है. आंध्र प्रदेश में 260 किमी, तेलंगाना में 210 किमी और कर्नाटक में 106 किमी पड़ता है. इसे सिक्सलेन एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है. इसके कम्पलीट होने पर वाहनों की रफ्तार बिना रुकावट बढ़ जाएगी. इस पर एंट्री और एग्जिट के लिए फिक्स जगह बनाई जा रही है. इसका काम लगभग पूरा हो चुका है. 120 किमी प्रति घंटा की रफ्तार वाला एक्सप्रेसवे पर्यटन और औद्योगिक के विस्तार में अहम भूमिका निभाएगा.

जम्मू - कश्मीर में अपग्रेडेशन

नेशनल हाइवे 44 के अपग्रेडेशन में क्षेत्रीय सुधार पर विशेष फोकस किया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर में बनिहाल बायपास, सांबा-मानसरोवर-उधमपुर रोड और अन्य संपर्क मार्ग विकसित किए जा रहे हैं. जिसमें 905 करोड़ की लागत से थोपपुर घाट और 16 हजार करोड़ की लागत से श्रीनगर-बनिहाल सेक्शन का प्रोजेक्ट शामिल है. जम्मू-कश्मीर और दूसरे व्यस्त इलाकों में सिक्स-लेन का विकास जारी है.

नई तकनीक के प्रयोग के साथ अपग्रेडेशन

रोड कंस्ट्रक्शन में कई तरह की नई तकनीक सामने आई है. इसी कड़ी में एनएच 44 पर टेक्निकल अपग्रेडेशन के तहत मानसर में परली से सड़क का निर्माण किया गया है. यह निर्माण प्रायोगिक तौर पर किया गया है और उसकी शत प्रतिशत सफलता के बाद नेशनल हाईवे 44 में कई जगह इस तकनीक से अपग्रेडेशन किया जाएगा.

अपग्रेडेशन के तहत सुधार कार्य

नेशनल हाईवे 44 के अपग्रेडेशन में उन इलाकों को भी शामिल किया गया है, जहां फोरलेन में सुधार कार्य की जरूरत महसूस हो रही है. इसके तहत मध्य प्रदेश में सागर गौरझामर ब्लॉक में मरम्मत और सुधार कार्य किया जा रहा है. इन सुधार कार्यों में जाम से मुक्ति के प्रयास किया जा रहे हैं. गड्ढ़ो को भरा जा रहा है और जो भी तकनीकी खामियां निर्माण के बाद सामने आई हैं उनको नए सिरे से सुधारा जा रहा है.

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश के हिस्से में कुछ सुधार कार्य जारी

पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कहते हैं, मध्य प्रदेश के सागर, नरसिंहपुर, सिवनी और ग्वालियर जिले से नेशनल हाईवे 44 का काफी हिस्सा गुजरता है. केंद्र सरकार द्वारा इसके अपग्रेडेशन की मंजूरी मिलने के बाद फिलहाल मध्य प्रदेश के हिस्से में कुछ सुधार कार्य किये जा रहे हैं. हमने भी कुछ नए प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजे हैं. जिनकी मंजूरी मिलते ही नेशनल हाईवे 44 में अपग्रेडेशन का कार्य भी कराया जाएगा.

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